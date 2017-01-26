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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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Başkan Büyükkılıç: "Kayserispor'a başarılar diliyoruz"

26 Ocak 2017 Perşembe, 16:56
Başkan Büyükkılıç: "Kayserispor'a başarılar diliyoruz"
Başkan Büyükkılıç: "Kayserispor'a başarılar diliyoruz"

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kadir Has Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapılan Kayserispor'da yapılan olağanüstü genel kurulunda divan başkanlığı yapan Melikgazi Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, yapılan seçimde Kayserispor Başkanlığı görevine seçilen Erol Bedir ve Yönetim Kurulunu tebrik etti.
Kayserispor'un Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katıldıklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, "Süper lig temsilcimiz Kayserispor'umuzun Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katıldık. Divan başkanı olarak genel kurulu yönettik. Yapılan seçimde Kayserispor Başkanlığı görevine seçilen Sayın Erol Bedir ve yönetim kurulunu tebrik ediyor başarılar diliyorum." dedi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlanılan genel kurul toplantısında Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin bir bölge şehri olduğunu ve spor da bu farklılığını taraftarları ile paylaşacağını sözlerine ekledi.
(SK)

26.01.2017 17:01:26 TSI
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