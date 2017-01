YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mersin Büyükşehir Belediyesi İstanbul EMITT'te

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da bugün kapılarını açan 21. Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) bu yıl da stant açtı.

Dünyanın en büyük 5 turizm fuarından biri olan EMITT'te bu yıl da renkli standıyla göz dolduran Mersin Büyükşehir Belediyesi, fuara Toroslar Belediyesi, Tarsus Belediyesi, Gülnar Belediyesi, Mut Belediyesi, Çukurova Turizm ve Otelciler Birliği (ÇUKTOB), Mersin Turizm İşletmecileri Derneği (MERTİD), Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği (METAB), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği stantları ile katıldı.

Mersin'in tüm değerleriyle dünyaya tanıtılması amacıyla uluslararası boyutta gerçekleştirilecek olan EMITT 2017'de yerini alan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in bütün değerlerini fuara taşıdı. Fuarda birçok ziyaretçiyi ağırlayan ve fuar alanı içerisindeki diğer stantları ziyaret eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, ulusal ve uluslararası fuarlarda yer alarak, Mersin'i tüm değerleriyle tanıtmayı amaçladıklarını söyledi. Başkan Kocamaz, "Mersin, tarihi, turistik, kültürel ve ibadet turizm değerleriyle Türkiye'nin yeryüzü sayılabilecek bir kent. Bizler de bu güzel kentimizin tanıtılması noktasında gerek Türkiye'de gerek yurt dışında birçok fuara ve tanıtım organizasyonuna katılıyoruz. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT çok önemli bir fuar. Bizler de her yıl bu fuara katılım gösteriyoruz. Mersin'de tanıtılması ve keşfedilmesi gereken çok fazla değer var. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kent olmasından dolayı dağı taşı tarih kokan bir kent. Her ilçemizde tarihe ışık tutacak eserler mevcut" dedi.

Mersin'in birçok değerinin bulunduğunu ve farklı turizm değerlerinin yanı sıra, her türlü ürünün yetiştiği verimli topraklara sahip olduğunu ifade eden Kocamaz, "Mersin'de ilan edilmiş 8 turizm bölgesi var. Bunların 7 tanesi kıyı şeridi içerisinde bir tanesi ise kayak turizminde değerlendirilebilecek bir alan. Mersin deyince insanların aklına deniz ve güneş geliyor ama Mersin sadece deniz ve güneş demek değil. Mersin tarihin canlı tanığı. Mersin her türlü tarım ürününün yetişebildiği bir kent ve dolayısıyla kendine özgü her damak tadına hitap edebilecek zengin bir sofraya sahip. Bizler de tüm bu değerleri tanıtmayı amaçlıyoruz. Herkesi Mersin'imize davet ediyoruz ve diyoruz ki 'Tersine değil, Mersin'e' " diye konuştu.

İstanbul Büyükçekmece'deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 26-29 Ocak 2017 tarihleri arasında açık kalacak fuara 80 ülkeden 5 bin kurum ve kuruluş katılıyor. Organizasyonda Mersin'in tarihi, kültürel ve turistik değerleri tanıtılırken, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın müzik dinletisi ve Mersin'e özgü lezzetlerin tanıtıldığı stant, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

26.01.2017 17:03:02 TSI

