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Manisa Eğitim-Bir-Sen'den Dernekbaş'a ziyaret

26 Ocak 2017 Perşembe, 16:59
Manisa Eğitim-Bir-Sen'den Dernekbaş'a ziyaret
Manisa Eğitim-Bir-Sen'den Dernekbaş'a ziyaret

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner ve Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Akış, Aziz Bulut, Metin Gençay, Halil Kallat ve Ahmet Yasav, İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş'ı makamında ziyaret ederek, eğitim çalışanlarının taleplerini ilettiler.
Ziyarette, Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, "Eğitimin en önemli unsurları öğrenci, öğretmen ve müfredattır. Bunun haricindeki okul ortamı, ders kitapları, diğer materyaller, eğitimi kolaylaştıran ya da zorlaştıran unsurlardır. O yüzden işin öz kısmı müfredattır. Çocuğun geleceği müfredat üzerinden şekillenir" açıklamasında bulunarak, "Gecikmiş Bir Reform: Müfredatın Demokratikleştirilmesi" raporunu İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş'a takdim etti. İl milli eğitim müdür yardımcıları, il milli eğitim şube müdürleri ve müdürlük bünyesindeki bürolarda görev yapan eğitim çalışanlarıyla biri araya gelen Öner, "Sendikacılığı, sadece sloganlara hapsedilen, şiddetin, anarşizmin, vandalizmin merkezi haline getirilen bir uğraş alanı olmaktan çıkaran; bu alana yeni bir soluk getiren, kalite kazandıran ve sendikacılığı toplumla buluşturan bir kadroyuz" dedi.
Eğitim-Bir-Sen olarak nitelikli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Öner, kolaycılığa kaçarak sadece eleştirmekle kalmadıklarını, terlemeyi ve sorumluluk almayı da tercih ettiklerini dile getirerek, "Biz sendikacılıkta yeni bir çığır açmak için yola çıkmış bir kadroyuz. Bütün çalışmalarımız toplumla kucaklaşmış, toplumla bütünleşmiştir. Kamu görevlilerinin sorunlarının ve çözüm önerilerininde büyük oranda ortak olduğunu düşünüyorum. Birlikte hareket eder, omuz omuza verirsek sorunlarımızın üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Çıkarları uğruna ülkeleri harap eden, kirli ve karanlık odaklara karşı saflarımızı sıklaştırmaya, bilgi ve tecrübelerimizi birbirimize aktarmaya, bir araya gelip ortak projeler üretmeye ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.
(ÖND-Y)

26.01.2017 17:04:09 TSI
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