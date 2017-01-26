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Hayırsever vatandaştan ihtiyaç sahiplerine yardım



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş'ta hayırsever Hacı Zakir Karadağ, Diyarbakır merkez ve ilçelerinde ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulundu.

Yapılan yardımlarla ilgili yazılı bir açıklama yapan Hacı Zakir Karadağ, şimdiye kadar binlerce çocuk ve aileye Gazeteci İlhami Işık'ın desteğiyle yardımda bulunduklarını ve bu yardımların devamının geleceğini söyledi. Elinden geldiğince herkesin yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Karadağ, "Çocuklar üşümesin diye bir program düzenledik. Türkiye'nin neresinde olursa olsun, nerde bir yardıma muhtaç varsa veya istekte bulunan biri varsa biz oraya gidiyoruz ve kimin ne yardıma ihtiyacı varsa karşılıyoruz. Bu seferki durağımız Diyarbakır'dı. Diyarbakır merkez ve Sur'a yardımda bulunduk. Diyarbakır'da 3 bine yakın çocuk giydirdik" dedi.

Yardım çalışmalarının halk arasında her zaman takdir edildiğini vurgulayan Karadağ, "Bu yardımlarımızdan dolayı sağ olsunlar birde iyilik ödülü aldım ve plaket takdim ettiler bize. Bunun için de kendilerine çok teşekkür ediyorum. Diyarbakır'da olmak mutluluk vericiydi. Oradaki çocuklarla birlikte olmak, oranın halkıyla birlikte olmak mutluluk vericiydi. Gördüğümüz manzara bir yandan da beni çok üzdü. Çünkü Diyarbakır Sur'da, Bağlar'da bomba patlatılan yerler, boşaltılan okullar gerçekten çok acıydı" şeklinde konuştu.

Yardımlar konusunda İlhami Işık'ın çok katkısı olduğunu dile getiren Karadağ, "İlhami Bey sağ olsun kime ne yardım lazımsa onunla irtibata geçiyoruz. O yardımseverlerle irtibata geçip yardımları bize ulaştırıyor. İnşallah dönem başında da okullar açıldığı gibi Muş'ta 2 bin 500 çocuğu giyindirmeyi düşünüyoruz. Bununla birlikte 100'e yakın aileye de gıda yardımında bulunacağız. Elimizden geleni yapmak için uğraşıyoruz. Geçenlerde de Bitlis'in Mutki ilçesinde 150 çocuğumuzu giyindirdik. Önümüzdeki hafta da Siirt'te olacağız. Siirt ve ilçelerinde de inşallah çocuklarımızı sevindireceğiz. Orada da bin 500'e yakın çocuğumuza ulaşacağız. Daha sonra Bingöl'e geçeceğiz. Çocukların yüzlerini güldürmek için ailelerin sıcak sobalarını yakmak için bu yola girmek lazım. Hepimiz bu yolun yolcusuyuz sonuçta" ifadelerini kullandı.

(NA-MSA-Y)



26.01.2017 17:05:45 TSI

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