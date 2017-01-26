Sapanca'da yol genişletme çalışmaları devam ediyor
(Fotoğraflı)
SAKARYA (İHA) - Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Hacımercan Mahallesi'nde başlatılan yol onarım ve genişletme çalışmaları devam ediyor.
Hacımercan Mahallesi Harmanlık Mevkii'nde bulunan yolun dar olması ve yerleşim yerlerinin artması ile daha fazla kişi tarafından kullanılıp, ihtiyaçlara cevap vermemesinin ardından genişletme çalışmaları başlatıldı. Belediye ekipleri, çalışmalar kapsamında yolun yaklaşık bir kilometrelik kısmında iş makineleriyle yol genişletme çalışmalarını gerçekleştiriliyor. Çalışmaları sık sık denetleyen Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, belediyenin başlattığı yol genişletme ve onarım çalışmalarının program dâhilinde devam edeceğini belirtti.
(RŞ-İÇ)
26.01.2017 17:07:23 TSI
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