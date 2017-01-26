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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Başkan Alemdar, asırlık çınar'a misafir oldu

26 Ocak 2017 Perşembe, 17:04
Başkan Alemdar, asırlık çınar'a misafir oldu
Başkan Alemdar, asırlık çınar'a misafir oldu

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve mahalle gönülleri, yüz yaşına merdiven dayayan Mustafa Barutçuoğlu ile Hüsniye Kaleoğlu'nu ziyaret etti.
Emekli Doktor Dursun Bostancı, Mustafa Barutçuoğlu ve Hüsniye Kaleoğlu'nun genel sağlık muayenelerini yaparken Başkan Alemdar ve gönüllüler hane halkı ile hasbihal etti. Kimlikte 1923 doğumlu yazan ancak nüfusa 5 yıl geç kayıt olduğunu belirten Barutçuoğlu, başta Adapazarı'nın Yunanlılar tarafından işgali olmak üzere Serdivan'ın geçmişten bugüne değişimi hakkındaki hatıralarını Başkan Alemdar'la paylaşarak, "Yunanlılar Adapazarı'nı işgal ettiğinde buradaydım. Tarih kitaplarından okuduğunuz o döneme çocuk yaşta bizzat şahit oldum. Zor ve sıkıntılı günlerdi. Adapazarı'nda sadece iki doktor vardı. Şimdi ise şükürler olsun her yerde hastahane, her yerde doktor var. Allah bu millete bir daha o günleri yaşatmasın" dedi.
Hayat tecrübesinin ve yüreğindeki insan sevgisinin herkese örnek teşkil edecek güzellikte olduğunu ve kendisinin adeta yaşayan bir tarih olduğunu belirten Başkan Yusuf Alemdar, "Mustafa Amcamız da, toplumsal değerlerimizin temellerini oluşturan tüm büyüklerimiz gibi gönül pınarından istifade edeceğimiz bir hazineye sahip. Mahalle Gönüllüleri hareketimizin bir amacı da bu; onlarla birlikte, onların yolunda ve yanında olmak" Diye konuştu.
(RŞ-İÇ)

26.01.2017 17:08:59 TSI
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