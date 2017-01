YEREL HABERLER / ANKARA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çankaya insani gelişmişlikte Türkiye birincisi

ANKARA (İHA) - Çankaya Belediyesi, İnsani Gelişme Vakfınca yapılan araştırmada "İnsani Gelişme ve Yaşam" alanında tüm kategorilerde Türkiye birincisi oldu.

Çankaya Belediyesi, İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) ev sahipliğinde düzenlenen Act Human İnsani Gelişme Zirvesi'nde "İnsani Gelişme ve Yaşam" alanında tüm kategorilerde Türkiye birincisi oldu. Çankaya Belediyesi, Türkiye'nin nüfusu en büyük 150 ilçe belediyesinin faaliyet raporlarında ve "gizli müşteri" yoklaması ile incelendiği İnsani Gelişim Vakfının çalışmasında "insani gelişme endeksinde" en yüksek gelişmişlik düzeyiyle sağlık, eğitim, ekonomik durum, sosyal yaşam, sosyal kapsama, yönetişim, çevre ve ulaşımı içeren tüm kategorilerde Türkiye birincisi oldu.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "İnsani Gelişme Vakfınca yapılan araştırmada Çankaya olarak insani gelişme ve yaşam alanında Türkiye birincisi olduk. Bu çok gurur verici, çünkü biz insanı merkeze alan projeleri hayata geçiriyoruz. Çünkü biz insanımızın mutluluğu için çalışıyoruz. Bu ödülü bütün Çankayalılara adıyorum" dedi.

Herkese eşit hizmet ve her kesimi kucaklayan bir anlayışla göreve geldiklerinin altını çizen Taşdelen, "Gözle görülür yatırımlar gerçekleştirdik. Yaşanabilir bir kent için çevreye ve insana yatırım yaptık. Attığımız her adımda insanımızı öncelikledik. 7'den 70'e herkes yararlanabilsin diye sosyal ve kültürel alanlarımızı, spor ve park alanlarımızı çoğalttık. Okul öncesi eğitimle, etüt hizmetleriyle, kitap projeleriyle, yaz okulları ve bilim şenlikleriyle çocukların belediyesi olduk. Kadınlarımıza, gençlerimize, yaşlılarımıza, hastalarımıza, engellilerimize kolaylık sağlayan çalışmalar yaparak sosyal belediyeciliğin örneklerini hayata geçirdik. Mustafa Kemal'in ilçesi Çankaya'yı her açıdan yaşanabilir kılmak için sadece çok çalıştık ve sadece insan için çalıştık" diye konuştu.

Sağlık, eğitim, ekonomik durum, sosyal yaşam, sosyal kapsama, yönetişim, çevre ve ulaşım kategorilerinden oluşan değerlendirmede 150 belediye arasından zirveye çıkan Çankaya Belediyesinin insanı merkez alan hizmetleri arasında Çankaya Halk Sağlığı Merkezinde verilen ağız ve diş sağlığı, hoş geldin bebek, aile ve çocuk psikolojik danışmanlığı, evde sağlık ve evde temizlik hizmetleri gibi ücretsiz sağlık hizmetleri bulunuyor. Ramazan ayında iftar çadırları, Muharrem ayında aşure dağıtımı, ÇAYED Yarım Elma aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine yardım gibi hizmetleri de bulunan Çankaya Belediyesinin üniversite gençlerine maddi destek sağlayan Çankaya'nın Filizleri de ödül getiren projeler arasında yer alıyor. Çankaya'nın kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşlara 441 küçükbaş hayvan dağıtımı yaparak hayvancılık desteği veren Çankaya Belediyesi, Kent Tarım Hobi Evi ile Çankayalıların kent ortasında toprakla buluşmasına imkan tanıyor. Kadına ve engellilere yönelik hizmetleriyle de öne çıkan Çankaya Belediyesinin değerlendirmeye alınan diğer hizmetleri ise şöyle sıralanıyor:

"Parklarda ücretsiz internet, park ve yeşil alan miktarının artırılması, biyolojik göletler, spor alanları, Çankaya Evleri, Baharevleri, kreşler, Hoş Geldiniz Masası, Çözüm Merkezi, kültür-sanat merkezleri, okul sağlık ocağı gibi resmi kurumlarda tadilat, taksi durakları ve muhtarlık binaları yapımı."

Katılımcılık ve çoğulculuk anlayışı ile proje ve hizmetlerini üretirken mahalle sakinlerine danışan Belediye, çocukların eğitimine ve okuma alışkanlığı kazanmasına 350 bin adet Çankaya Çocuk Kitapları Serisi'nden dağıtarak destek verdi.

