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Ağrı EMITT Fuarı'nda



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı, İstanbul'da gerçekleşen dünyanın en büyük beşinci turizm fuarı olan 21. Doğu Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) İshak Paşa Sarayı konsepti ile katıldı.

Ağrı'nın kültürel değerleri ile tarihi dokusundan kesintilerin yer aldığı İshak Paşa Saray konseptli Ağrı standı, 12 nolu salonda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Konu hakkında gazetecilere açıklama yapan Ağrı Valisi Musa Işın, her yıl EMITT Fuarına katıldıklarını belirterek, "İlimizi layık olduğu şekilde tanıtmak ve milletimizin hem ülke çapında hem de uluslar arası düzeyde tanıtılması için gayret gösteriyoruz" dedi.

Bu yıl İshak Paşa Sarayı konsepti ile fuara katıldıklarını belirten Vali Işın, "Ağrı'nın tarihi ve turistik değerlerini tanıtmaya çalışıyoruz. Konseptimiz yoğun ilgi görmektedir. Özellikle İshak Paşa Sarayı konsepti ile katılmak Ağrı'yı fuarda ayrıcalıklı hale getiriyor. Bu da önemli bir değerdir. İlimizin şiddetten uzak huzur ve barış kenti olduğunu ısrarla vurgulamak istiyoruz. İlimiz barış ve huzur ortamına son derece müsaittir. Bu konuda da ciddi bir gayret göstermektedir. İlimizin ve halkımızın layık olduğu şekilde hem ülke içerisinde hem de dışında anılmasını istiyoruz. Bu manada fuara katılmanın çok önemli olduğunu biliyoruz ve buraya gelen ziyaretçilerden de görüyoruz. Ben 2 yıldır bu fuara katılıyorum. Büyük bir ilgi ve alaka ile karşı karşıyayız. Diğer illerden de insanlar gelip standımızı ziyaret etmektedirler. İyi niyetlerini ve güzel sözlerini ifade etmektedirler. Bizde bu amaçla buradayız. Burayı ziyaret eden herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ağrı'da uluslar arası konferanslar ve paneller düzenlendiğini de ifade eden Vali Işın, "Ülke düzeyinde örgütlenmiş olan kurumların Ağrı'da günlerini kutlamalarını, mesela Dünya Çiftçiler Gününü biz Ağrı'da kutladık. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunun yıllık toplantısını Ağrı'da yaptık. Üniversitemiz ile birlikte 300 yerli ve yabancı bilim adamının katıldığı büyük bir sempozyum düzenledik" diye konuştu.

Ağrı'yı layık olduğu şekilde tanıtma gayretinde olduklarını vurgulayan Işın, "Amacımız Ağrılı hemşehrimizin sadece Ağrı'da değil, ülkemizin diğer yerlerinde de gezdiklerinde başı dik, anlı açık bir şekilde gezmelerini temin etmektir. Ağrı halkına hiçbir şekilde ima ile dahi olsa kimsenin hiçbir şekilde bakmasını istemiyoruz. Bu manada da çalışıyoruz. Halkımız da bu konuda bizimle beraber büyük bir gayet gösteriyor. İstanbul'da yaşayan bütün hemşehrilerimizi buraya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fuara, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut, Özel İdare Sekreteri Erhan Tenekeci, Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan, ilçe belediye başkanları ve Ağrı sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

(AG-MSA-Y)



26.01.2017 17:12:56 TSI

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