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Altınordu'nun alt yapısına kalıcı çözüm



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürlüğü, Altınordu ilçesinin kanalizasyon yükünü yarıya indirecek ana kolektör hattı çalışmalarına başladı. Altınordu'daki tek ana kolektör hattına alternatif olarak yapılan yeni ana kolektör hattıyla 3 mahallenin kanalizasyon atıkları daha kısa mesafeden arıtma tesisine ulaşacak.

1930'lu yıllarda 18 bin nüfusa göre inşa edilen, geçici onarım ve eklemelerle günümüze kadar getirilen ancak artan nüfus nedeniyle ihtiyaca cevap veremez hale gelen Altınordu ilçesinin altyapısı, sil baştan yenileniyor. Ordu'nun değişimi ve dönüşümüne yönelik projeleri tek tek hayata geçiren OSKİ Genel Müdürlüğü, Altınordu ilçe merkezinde gerçekleştirdiği kanalizasyon hattı yapımı kapsamında, Soya Kavşağı mevkisinde ana kolektör hattı karayolu bağlantı çalışmalarına başladı.



"Tek ana kolektör hattı ihtiyaca cevap veremiyordu"

Altınordu'da devam eden 101 km'lik altyapı çalışmalarının son hızla devam ettiğini belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "Altınordu ilçe merkezimizde tek ana kolektör hattı vardı. Kanalizasyonun ise bu hattı takip ederek Durugöl Mahallesi'nde bulunan ileri biyolojik atık su arıtma tesisine bağlantısı sağlanıyordu. Yapımına başlanılan alternatif kolektörle birlikte, Şahincili Caddesi'nden başlamak kaydıyla Karşıyaka, Şirinevler, Şahincili Mahalleleri ve çevresindeki birçok yerleşke dahil olmak üzere kanalizasyon atıkları artık atık su arıtma tesisine ulaşacak. Böylece şehrin kanalizasyon altyapı yükü eskiye oranla yüzde 50 rahatlamış olacak. Bu kapsamda, atık su arıtma tesisine bağlanacak hattın Soya kavşağındaki karayollarına denk gelen kısmında çalışmalara başlanıldı" dedi.



"Çalışmalar en kısa sürede tamamlanacak"

"Yoğun bir ekip ile titizlikle sürdürülen çalışmalar kapsamında, Ordu Giresun kara yolu tek şeride düşürülerek gerek yayaların gerekse sürücülerin güvenliği için gerekli tedbirler alındı" diyen Başkan Yılmaz, "İlk etapta yolun Ordu istikametine giden kısmı kazılarak, dev çelik palplanş kazıklar yardımıyla kanal açıldı ve 1.400'lük dev beton büz borular konulmaya başlandı. Ardından Giresun istikametindeki yolun altı inşa edildi. Yolun en kısa zamanda tekrar çift şeride bağlanması hedefleniyor" diye konuştu.

(MAK-SLH-Y)



26.01.2017 17:22:21 TSI

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