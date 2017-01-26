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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Başkan Sekmen "Yılın Belediye Başkanı" seçildi

26 Ocak 2017 Perşembe, 17:18
Başkan Sekmen "Yılın Belediye Başkanı" seçildi
Başkan Sekmen "Yılın Belediye Başkanı" seçildi

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Yılın Belediye Başkanı" seçildi.
Ankara Sheraton Otel'de, Buhara Medya Grubu tarafından düzenlenen "7. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri Töreni"nde yılın en başarılı siyasetçi ve sanatçıları ödüllerini aldı. Ödül törenine Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile siyaset ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Yerel yönetimde Türkiye'de marka olan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, gecede "Yılın Belediye Başkanı" ödülünü aldı.
Başkan Sekmen, törende yaptığı konuşmada, şunları kaydetti: "Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı olarak alt ve üstyapı hizmetleri, ekonomi, üretim, yatırım, istihdam, tarım, hayvancılık, çevre, ulaşım, kırsal kalkınma, kültür, sanat ve spora yapılan yatırımlarla yarınlarımıza mutlu ve müreffeh bir gelecek bırakmak için yeni bir şehir inşa ediyoruz. Tarih, kültür ve sporun başkenti Erzurum'u tıpkı geçmişte olduğu gibi bölgenin hamisi konumuna ulaştıracağız. Şehrimiz; sosyal, kültürel ve iktisadi kalkınmada lokomotif bir güç olacak. Demokrasi ve milli mücadelenin mihenk taşı olan Erzurum, Yüce Allah'ın takdiriyle 2023'te Yeni Türkiye'nin yeni ve lider bir kenti olacak. Yerel yönetimde aldığımız her bir ödül çalışma azmimize güç ve enerji katmaktadır. Bize bu ödülü layık gören herkese teşekkür ediyorum." Sekmen, referandumla ilgili düzenlenen "Ben de varım" kampanyasına da dikkati çekerek, "Ben de 'Güçlü bir Türkiye için varım' diyorum, 'Evet' diyorum" dedi.
(ÖB-ÖB-Y)

26.01.2017 17:22:29 TSI
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