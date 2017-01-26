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CHP'li Çakırözer 'Hayır' için dernekleri dolaşmaya devam ediyor



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, referandum öncesinde sivil toplum örgütlerini dolaşmaya devam ediyor.

Sarıkavaklılar Lokali'ni ziyaret eden Çakırözer, "Hemşehri derneklerine de bu referandumda önemli görev düşüyor. Sizler de hemşehrilerinize ve komşularınızı bu paketin neler getireceğini çok iyi anlatmalısınız. Halkımız sandığa bilinçli biçimde gitmeli" dedi.

Dernek Başkanı Sadık Ergülen, Gökmeydan Mahalle Muhtarı Nizamettin Ertaş, Sarıkavak Mahallesi Muhtarı Haydar Nabi Gölpek ve Eskişehir'de oturan Sarıkavaklılar ile bir araya gelen Çakırözer, Anayasa değişikliğinin yurttaşların hayatını yakından etkileyeceğini belirtti. Çakırözer, "Bu yüzden sizin gibi aydın, örgütlü ve bilinçli hemşehri dernekleri de üyelerini bu değişikliğin ne tür zararlar getireceği konusunda bilgilendirmeli, aydınlatmalı" diye konuştu. Çakırözer, "Sarıkavaklılar Atatürk tarafından kurulan Cumhuriyetimizin, demokrasimizin, hukuk devletimizin, millet iradesinin yok edilmesine, Atatürk ilkelerinden sapılmasına asla izin vermezler. Ama bu kararlılığın tüm Eskişehir'e, tüm Türkiye'ye yayılması gerekli" dedi.

Sarıkavaklılar'ın taleplerini de dinleyen Çakırözer, sorunların yetkilileri iletilmesi ve çözümü konusunda elinden gelen tüm gayreti göstereceğini belirtti.

(İHA-MET-HA-Y)



26.01.2017 17:23:05 TSI

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