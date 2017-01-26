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Girne Belediyesi, Beylikdüzü modelini örnek almak için ilçeye geldi



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İSTANBUL (İHA) - Beylikdüzü ile kardeş belediye olan Kıbrıs Girne Belediyesi'nden yetkililer, Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatma Hoşgöz ve Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel'in ağırladığı ekip, Girne'ye kazandırmak istedikleri tam teşekküllü bir hayvan bakım evi için, Beylikdüzü Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde uygulanan modeli yakından inceledi.

Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatma Hoşgöz ve Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, Girne Belediyesi yetkililerini ağırladı. Beylikdüzü'nde tam donanımlı bir şekilde kurulan Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki sistemi anlamak için ilçeye gelen Girne Belediyesi yetkilileri; barınak, ameliyathane, mutfak, engelli bölümü ve kedi evleri bölümünü gezdi. Yetkililer, merkezi mimari ve uygulanan hizmetler açısından inceleyerek, Veteriner İşleri Müdürü Tunçel'e pek çok soru yöneltti.

Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün hizmet politikası ile kurumsal yaklaşımını detaylıca dinleme fırsatı bulan yetkililer, aynı zamanda belediyenin kültür, sanat, çevre ve sosyal yaşam alanlarına dair birçok konuda da fikir sahibi oldu. Cemil Hoca Restaurant'ta öğle yemeği molası veren ekip, daha sonra Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne dönerek projeleri görüşmeye devam etti. Kıbrıs Girne'de sokak hayvanlarının bakım ve barınmasına dair yeni bir sistem geliştirmek istediklerini ve bu alanda eksiklikleri olduğunu belirten yetkililer, Beylikdüzü'ndeki modeli çok beğendiklerini ve örnek aldıklarını vurguladı.

(HB-HA-Y)



26.01.2017 17:23:15 TSI

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