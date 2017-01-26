27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Girne Belediyesi, Beylikdüzü modelini örnek almak için ilçeye geldi

26 Ocak 2017 Perşembe, 17:18
Girne Belediyesi, Beylikdüzü modelini örnek almak için ilçeye geldi
Girne Belediyesi, Beylikdüzü modelini örnek almak için ilçeye geldi

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Beylikdüzü ile kardeş belediye olan Kıbrıs Girne Belediyesi'nden yetkililer, Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatma Hoşgöz ve Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel'in ağırladığı ekip, Girne'ye kazandırmak istedikleri tam teşekküllü bir hayvan bakım evi için, Beylikdüzü Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde uygulanan modeli yakından inceledi.
Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatma Hoşgöz ve Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, Girne Belediyesi yetkililerini ağırladı. Beylikdüzü'nde tam donanımlı bir şekilde kurulan Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki sistemi anlamak için ilçeye gelen Girne Belediyesi yetkilileri; barınak, ameliyathane, mutfak, engelli bölümü ve kedi evleri bölümünü gezdi. Yetkililer, merkezi mimari ve uygulanan hizmetler açısından inceleyerek, Veteriner İşleri Müdürü Tunçel'e pek çok soru yöneltti.
Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün hizmet politikası ile kurumsal yaklaşımını detaylıca dinleme fırsatı bulan yetkililer, aynı zamanda belediyenin kültür, sanat, çevre ve sosyal yaşam alanlarına dair birçok konuda da fikir sahibi oldu. Cemil Hoca Restaurant'ta öğle yemeği molası veren ekip, daha sonra Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne dönerek projeleri görüşmeye devam etti. Kıbrıs Girne'de sokak hayvanlarının bakım ve barınmasına dair yeni bir sistem geliştirmek istediklerini ve bu alanda eksiklikleri olduğunu belirten yetkililer, Beylikdüzü'ndeki modeli çok beğendiklerini ve örnek aldıklarını vurguladı.
(HB-HA-Y)

26.01.2017 17:23:15 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

ANALİZ - Asya-Pasifik'te taşlar yerinden oynadı
YEREL

ANALİZ - ASYA-PASİFİK'TE TAŞLAR YERİNDEN OYNADI

Maltepe'de vatandaşlara ücretsiz ulaşım desteği
YEREL

MALTEPE'DE VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ ULAŞIM DESTEĞİ
Arnavutköy Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI
Piripaşa Semt Konağı hizmete açılıyor
YEREL

PİRİPAŞA SEMT KONAĞI HİZMETE AÇILIYOR
Bayrampaşa'da kediler ısıtmalı köşkte, kuşlar kafeste korunacak
YEREL

BAYRAMPAŞA'DA KEDİLER ISITMALI KÖŞKTE, KUŞLAR KAFESTE KORUNACAK
ANALİZ - Yüksek Mahkeme'nin Brexit kararı ve muhtemel senaryolar
YEREL

ANALİZ - YÜKSEK MAHKEME'NİN BREXİT KARARI VE MUHTEMEL SENARYOLAR
Büyükçekmece Belediyesi Tepecik'e modern bir park kazandırdı
YEREL

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ TEPECİK'E MODERN BİR PARK KAZANDIRDI
Anadolu Adalet Sarayı'nda 'Kuşbakışı Muğla' fotoğraf sergisi açıldı
YEREL

ANADOLU ADALET SARAYI'NDA 'KUŞBAKIŞI MUĞLA' FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDI
Burun estetiği sonrası özgüven artıyor
YEREL

BURUN ESTETİĞİ SONRASI ÖZGÜVEN ARTIYOR
Milli karateciden altın madalya sözü
YEREL

MİLLİ KARATECİDEN ALTIN MADALYA SÖZÜ
Serkan Çağrı klarnetiyle mest etti
YEREL

SERKAN ÇAĞRI KLARNETİYLE MEST ETTİ
Büyükçekmece Belediyesi, yıkılma riski taşıyan minareyi yıktı
YEREL

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ, YIKILMA RİSKİ TAŞIYAN MİNAREYİ YIKTI
Karnelerini alan öğrencilere kış sürprizi
YEREL

KARNELERİNİ ALAN ÖĞRENCİLERE KIŞ SÜRPRİZİ