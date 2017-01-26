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Son sözü halk söyleyecek

26 Ocak 2017 Perşembe, 17:22
Son sözü halk söyleyecek
Son sözü halk söyleyecek

(Fotoğraflı)

Salih Bakıcı
BURSA (İHA) - Anayasa değişikliği teklifi Meclis'te kabul edildi. Teklifin 330'un üzerinde oyla kabul edilmesiyle referandum süreci başladı. Siyasi partilerin İnegöl ilçe başkanları, anayasa değişikliğini İHA'ya değerlendirdi.
TBMM'de kabul görerek halkın önüne gelecek olan teklifi değerlendiren AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Adem Demirel, milli çıkarları, milletin huzur ve menfaatini esas alan başkanlık sisteminde halkın tercihinin söz konusu olacağını belirtti. Anayasanın 1921, 1924, 1961 ve 1982 yıllarında 4 kez tamamen değişikliğe uğradığını ifade eden Adem Demirel, "Günümüze kadar 65 hükümetin görev yaptığı ülkemizde, halkımız 27 Mayıs ve 12 Eylül darbelerini yaşamış ve 21 Mart 1971, 28 Şubat 1997 ve 27 Nisan 2007 tarihlerinde de üç muhtıra ile karşılaşmıştır. Demokrasinin temeli olan anayasa toplumun ihtiyaçlarına göre düzenlenen, beklentileri karşılayan seviyede olmalıdır. Geçmişte yaşadığımız darbe ve anayasa değişiklikleri hafızalarda yerini korumaktadır. 22 Şubat 1962, 20 Mayıs 1963, 20 Mayıs 1969, 9 Mart 1971 ve en son olarak 15 Temmuz 2016 tarihlerinde başarısız hain darbe girişimleri olmuştur. Halkın kendi kendisini yönetme şekli olan Cumhuriyet idaresinde kanunlar; 12 Eylül'de olduğu gibi halka rağmen bazı güçlerin antidemokratik yollarla değiştirmesi sonucu uzun süreli olarak kalıcı olmamaktadır. Başka bir ifade ile Türkiye gibi sürekli büyüyen ve son yılların en büyük kamu yatırımını yapan ülkemize bu elbise günümüzde küçük gelmektedir" dedi.
Yeni sistemin neler getireceğinden bahseden Demirel, "AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin birlikte hazırladığı üniter yapıdan taviz vermeyen cumhurbaşkanlığı modelinde, halk tarafından seçilen başkan 5 artı 5 yıllığına iki dönem seçilebilecek. Tek meclis olacaktır. İlk turda yüzde 50 çoğunluğa ulaşılamazsa, ikinci tur seçim yapılacak. Başkanlık seçiminin yanı sıra, parlamento seçimleri de 2019'da gerçekleşecek ve sonraki süreçlerde seçimler 5 yılda bir olacak. Türkiye modeli başkanlıkta, tek meclis olacak. Başkan, kabinesini parlamento dışından oluşturacak. Eğer milletvekillerinden biri bakanlık görevine getirilirse, o isim parlamentodaki görevlerinden istifa edecek. Cumhurbaşkanlığı sistemini tek adamlık, diktatörlük veya padişahlık olarak ön yargıyla eleştirmek ileri demokrasi anlayışı ile açıklanamaz" diye konuştu.
CHP İlçe Başkanı Necmi Demir ise, "Türkiye'de tek adam dönemini başlatacak olan anayasa değişikliğine hayır diyoruz. Referanduma götürülen anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanının partinin, yargının, yürütmenin, ordunun, milletin ve her şeyin başı olacağını halkımızın bilmesi gerekir. Bu durum ne CHP ile AK Parti arasındaki bir yarış değildir. Halkımız neyin doğru, neyin yanlış olacağını bilir" şeklinde konuştu.
Millet Partisi (MP) İlçe Başkanı Mahmut Çil'de, "Her ne kadar parlamentomuz ayağına kurşun sıkmayı göze alsa da, referandum da evet çıkacağına ihtimal vermiyorum. Haçlı seferlerinden bu yana batılı emperyalistlerin varlıklarına göz diktiği coğrafya burası. Öyle olunca da oyun üstüne oyun kurmaları beklenmedik bir şey değil. Önemli olan oyunların kurulması değil, bu oyunlara fırsat vermemek, kurulan oyunları da bozmaktır" dedi.
(SB-MŞ)

26.01.2017 17:27:06 TSI
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