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Osmaneli'de "Okul Yönetimi ve Liderlik Eğitimi" semineri

26 Ocak 2017 Perşembe, 17:25
Osmaneli'de "Okul Yönetimi ve Liderlik Eğitimi" semineri
Osmaneli'de "Okul Yönetimi ve Liderlik Eğitimi" semineri

(Fotoğraflı)

Zeki Ceyhan
BİLECİK (İHA) - Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necati Cemaloğlu, Osmaneli ilçesinde "Okul Yönetimi ve Liderlik Eğitimi" konulu bir seminer verdi.
Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır´ın açış konuşmasıyla başlayan seminere Osmaneli, Yenipazar, Gölpazarı ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri, okul ve kurum müdürleri katıldı. Yaklaşık üç saat kadar devam eden seminerde Prof. Dr. Necati Cemaloğlu; Okul yöneticilerinin yönetim ve liderlik becerilerini geliştirme, karar süreçlerini planlama, uygulama örgütsel davranışın yönetimi, hazır bulunuşluk düzeylerini arttırma konuları anlatıldı. İnteraktif bir şekilde gerçekleşen seminerde Prof. Dr. Cemaloğlu, drama, oyun, soru cevap, anlatma-takrir ve problem çözme yöntemlerini kullandı.
Seminer sonunda teşekkür konuşması yapan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Özkan Can "Çok verimli geçen eğitim programı tertip eden İl Milli Eğitim Müdürümüz Fazilet Durmuş'a, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır'a, çevre ilçelerden katılan okul müdürlerine ve sunumlarından dolayı Prof. Dr. Necati Cemaloğlu'na teşekkür ederim" dedi.
(ZC-MET-Y)

26.01.2017 17:30:31 TSI
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