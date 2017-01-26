YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Muş'ta Tarım Koordinasyon Toplantısı

Muş'ta Tarım Koordinasyon Toplantısı



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Tarım Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Kurumum toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, yardımcıları Mehmet Gündoğdu ve Ferit Yıldız ile ilçe ve şube müdürleri katıldı. 2016 yılında faaliyetler ve projeler gerçekleştirirken sahada karşılaşılan sorunlarla eksikliklerin tartışıldığı toplantıda, 2017 yılında gerçekleştirilecek projeler ve hedefler belirlendi. İl ve ilçe teşkilatlarının sahada karşılaştıkları sorunlar ve çözüm yolları, çiftçiler ve üreticilerin istekleri, ilçe müdürlüklerinin bir birileri ve merkez ile olan koordinasyonlarının anlatıldığı toplantıda, ilçe müdürlerinin şube müdürleri ile koordineli çalışarak bilgi ve katkılarının alınması, tarımsal işletme danışmanlığı olarak ifade edilen işletme bazlı çalışma modeline gerekli önemin verilmesi hususunda bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda, çiftçilerin tarımsal alanda ihtiyaç duydukları Tarım Sigortaları (TARSİM), aşılama, küpeleme, DAP Projesi, 2017 yılında uygulanacak desteklemeler, bitki yetiştiriciliği ve sağlığı, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, gıda ve yem hijyeni konularında farkındalık oluşturmak ve kırsal kalkınma yatırımları konularında Muş'taki çiftçi ve üreticileri bilgilendirmek üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde görev yapan mühendis, veteriner hekim, teknik ve sağlık personellerin hız kesmeden hafta boyunca köylerde eğitim yapmaları kararlaştırıldı.

Toplantıyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, 2016 yılında mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan ilçe ve şube müdürlerine teşekkür ederek, 2017 yılında gerçekleştirilecek faaliyetlerin tarım sektörüne fayda getirmesini temenni etti.

(NA-MSA-Y)



26.01.2017 17:40:44 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER