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Vali Tuna göçmen sağlığı eğitim merkezini ziyaret etti



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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde faaliyete başlayan ve Suriyeli doktorlarında eğitim görerek mültecilere sağlık hizmetinde bulunduğu Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Bağlarbaşı Mahallesindeki eski Kadın Doğum Hastanesinde yapılmaya başlanan faaliyetlerle ilgili bilgiler veren İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mehmet Yaşar Şimşek, merkezde ebe ve hemşire gibi 17 sağlık çalışanı ve 19 doktorun görev yaptığını ifade etti. Şimşek, her poliklinikte bir Türk doktordan eğitim alan Suriyeli doktorların, buraya müracaat eden mültecilere sağlık hizmeti verdiğini söyledi.

Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezindeki doktor ve çalışanlarla görüşerek, tesiste incelemelerde bulunan Vali Tuna, doktorlara ve diğer sağlık çalışanlarına çalışmalarında başarılar diledi.

(Şİ-SD-Y)



26.01.2017 17:42:11 TSI

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