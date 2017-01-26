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14 Yaş Altı Milli Takım seçmelerine Yeni Malatyaspor'dan 7 futbolcu



(Fotoğraflı)



Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - 14 Yaş Altı Milli Takım seçmelerine Yeni Malatyaspor alt yapısından 7 futbolcu katılıyor

14 Yaş Altı Seçmeleri, TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam ediyor. Cumartesi günü sona erecek seçmelere Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Van, İzmir, Kayseri, Malatya, Sakarya, Samsun, Trabzon, Trakya ile İstanbul'dan 3 ayrı bölgeden takımlar olmak üzere toplam 288 genç futbolcu katılıyor. Alt yaş milli takımların teknik direktör ve antrenörleri ile çeşitli kulüplerin temsilcilerinin takip edeceği organizasyonun içersinde yetenekli ve yeterli bulunan gençler U14 Milli takım kadrosuna dahil edilecek.

"Gençlerimizin başarısı bizi daha da sevindiriyor"

TFF Malatya Bölge Antrenörü Zafer Güler'in Malatya'dan götürdüğü Yeni Malatyaspor'un lisanslı futbolcuları Yusuf Arslanagun, Mehmet Nuri, Burak Efe Yağız, Melih Sıdık Herdili, Eray Şişman, Anıl Mutlu ve Enes Kılıç seçmelere katılan isimler. 2003 doğumlu bu 7 oyuncudan kimlerin U14 Milli takımına çağrılacağı daha sonra açıklanacak. Yeni Malatyaspor alt yapısı olarak her yaş kategorisinde gençlerin önünü açmak için mücadele verdiklerini ifade eden koordinatör Levent Doğandemir, "Sadece 14 değil diğer yaş kategorilerinde de seçmelere, karmalara oyuncu gönderiyoruz. Futbol okulundan A takıma çıkana kadar bir çocuğumuza emek harcadığımız oluyor. Tabi gençlerimizin başarısı bizi daha da sevindiriyor" dedi.

(MT-SD-Y)



26.01.2017 17:44:50 TSI

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