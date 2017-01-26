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Kırıkkale Ülkü Ocakları Başkanı Ali Gençtürk;

- "Türk Milletinin geleceği Ülkücü Gençliktir"



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KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale Ülkü Ocakları Başkanı Ali Gençtürk, "Ortaöğretim gençlerinin geleceğe daha emin adımlarla ilerleyebilmesi için onları yönlendirmek ve yardımcı olmak bizlerin asli vazifesidir" dedi.

Türkiye Cumhuriyetinin geleceğinde söz sahibi olabilecek, her alanda donanımlı geçlere ihtiyaç duyulduğuna vurgulayan Ocak Başkanı Gençtürk, "Bu anlamda Ülkü ocakları olarak bizlere büyük görevler düşmektedir. Ocaklarımızda yetişen gençlerin bulundukları her alanda başarılı olmaları adına üstümüze düşen tüm sorumlulukları yerine getirmekteyiz. Geleceğe ümitle bakmak bizleri sevindirmektedir." şeklinde konuştu

Milletlerin geleceği şüphesiz gençleridir diyen Gençtürk, "Türk Milletinin geleceği de inanmış Ülkücü Gençliktir. Bize tarih çok ağır bir misyon yükledi. Bizim millete verilmiş bir sözümüz var. Bizim şehitlerimize borcumuz var. Bizi hem Türk Dünyasında Hem de İslam Dünyasında ümitle bekleyenler var. Bu ağır sorumluluk Genel Başkandan İl başkanına ve hatta lisedeki okul başkanına kadar hepimizindir ve boynunun borcudur" ifadelerini kullandı..

Kırıkkale Ülkü Ocakları Başkanı Ali Gençtürk, Ülkü Ocaklarının Kırıkkale'de köklü bir teşkilat olduğunu ve Genel Merkezimiz tarafından verilen talimatları eksiksiz yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Kırıkkale Ülkü Ocakları olarak, gelişen iletişim teknolojisi ve sosyal medyanın kazandığı büyük ivme tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir alan oluşturduğuna değinen Başkan Gençtürk, "Ülkücü Gençler olarak sosyal medyada fikir ve görüşlerimizi yansıtarak Türk Milleti üzerinde oluşturulmak istenen algı operasyonlarını bozuyor, bilgi kirliğini ortadan kaldırıyoruz. Teknolojiyi ve gündemi yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

(BÖ)



26.01.2017 17:48:28 TSI

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