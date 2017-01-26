YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. EMITT'te Akşehir ve Nasreddin Hoca Rüzgarı

EMITT'te Akşehir ve Nasreddin Hoca Rüzgarı



(Fotoğraflı)



Cemal Filiz

KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen turizm profesyonelleri ile turizm şirketlerini ziyaretçilerle buluşturan EMITT İstanbul 2017 Fuarı'nda stant açtı.

26-29 Aralık tarihleri arasında seyahat tutkunlarını ağılayacak olan EMITT İstanbul 2017 Fuarı'nda Akşehir Belediyesi ile Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası da 36 metrekarelik ortak açtıkları bir stantla Konya'yı temsil eden tek ilçe olarak fuarda yerini aldı. Pek çok il ve ilçenin kendi stantların da yörelerinin tanıtımını yaptığı Emitt İstanbul 2017 Fuarı'nda en çok ilgiyi Akşehir standı ve Temsili Nasreddin Hoca çekiyor. Fuarın açılışı sebebiyle; Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Çiftci, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Personeli İle Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Personeli de Akşehir standında standa gelen ziyaretçileri ağırlıyorlar. Akşehir standını ziyaret edenler arasında İstanbul Valisi Vasip Şahin, Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Ağrı Valisi Musa Işın, Diriliş Ertuğrul Dizisi oyuncusu Mehmet Pala önemli isimler olarak dikkat çekti. Akşehir Standı Nasreddin Hoca türbesinden esinlenen dekorasyonu ile dikkat çekerken temsili Nasreddin Hoca ve 'Dünyanın Ortası Burasıdır' yazan platformda fotoğraf çekmek isteyen ziyaretçiler adeta birbiriyle yarıştı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Belediyemiz ile Ticaret ve Sanayi Odamızın ortak açtığı bir stantla geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda EMITT Fuarı'nda yer alarak Akşehir'imizi ve Konya'mızı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Akşehir'imizin tarihi ve turistik güzelliklerini, kültürünü, Nasreddin Hoca'mızı, Akşehirli Yazar'ımız Tarık Buğra'yı, kirazlı lokumumuzu, helvamızı, yöremize özgü ürünleri, Sıra Yarenleri kültürümüzü bu fuarda ziyaretçilerimize tanıtıyor ve oldukça da ilgi görüyoruz. Bu yıl özel olarak dizayn ettirdiğimiz Nasreddin Hoca Türbesi görünümlü standımızda oldukça beğeni topluyor. 4 gün boyunca açık kalacak fuarda şehrimizi en iyi şekilde tanıtabilmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

(CF-AH-Y)



26.01.2017 17:52:49 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER