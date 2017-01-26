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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Başkan Akat halkla bir araya gelmeye devam ediyor

26 Ocak 2017 Perşembe, 17:52
Başkan Akat halkla bir araya gelmeye devam ediyor
Başkan Akat halkla bir araya gelmeye devam ediyor

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Birsen Kaya Akat halk buluşmaları kapsamında Kaynartepe Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.
Bağlar Belediye Başkanı Birsen Kaya Akat, Kayanrtepe Mahallesi'nde bulunan esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi. Mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Başkan Akat belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Mahalle sakinleri Akat'a ziyaretinden dolayı memnun olduklarını belirterek, belediyenin yapmış olduğu çalışmalar için teşekkür etti.
(İHA-AKK-Y)

26.01.2017 17:56:40 TSI
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