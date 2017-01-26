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Bakanlık heyeti, STK temsilcileriyle bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı heyeti, Ağrı'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu'nun kamuoyuna duyurduğu "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından bir heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü toplantı salonunda kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile toplantı yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Serhat Ayrım ve beraberindeki heyet, STK temsilcilerine "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programını anlattı. Toplantı, STK temsilcilerinin soru ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Serhat Ayrım, İş Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Nejat Güneri, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Sedat Yenidünya, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Özge Songül, İŞKUR İç Denetçi Erdal Demir, Ağrı İş-Kur İl Müdürü Gıyas Güven ve STK temsilcileri katıldı.

(MSA-Y)



26.01.2017 17:57:20 TSI

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