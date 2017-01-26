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Kar üstünde masa tenisi keyfi



(Fotoğraflı)



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Kars'ın Sarıkamış İlçesi'nde eksi 15 derecede kar üzerinde masa tenisi oynayan çift dikkatleri üzerine çekti.

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi oteller bölgesinde bulunan Habitat Otel sahibi Kürşat Gemalmaz Otel girişinde kar üzerine kurduğu tenis kortun da eşi gülsüm Gemalmaz ile eksi 15 derecede masa tenisi oynadı.

Soğuk havaya aldırış etmeyen Gemalmaz çiftinin masa tenisi oynaması oteller bölgesinde bulunan misafirlerinde ilgi odağı oldu.

Güneşe rağmen soğuğun hakim olduğu Sarıkamış'ta oynanan masa tenisinin galibi Gülsüm Gemalmaz oldu. Masa tenisi karşılaşmasını izleyen vatandaşlar Gemalmaz çiftini tebrik etti. Gemalmaz çiftinin masa tenisi renkli görüntülere sahne oldu.

(IÇ-AT-Y)



26.01.2017 17:59:29 TSI

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