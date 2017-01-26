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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Bozüyük Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi'ne eğitim

26 Ocak 2017 Perşembe, 17:57
Bozüyük Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi'ne eğitim
Bozüyük Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi'ne eğitim

(Fotoğraflı)

Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi Park ve Bahçeler Birim personeline Ankara ve Eskişehir'den gelen profesyonel eğitmenler tarafından eğitim verildi.
İlçede hayata geçirilen Osmangazi Parkı, Fatih Sultan Mehmet Parkı ve 15 Temmuz Şehitleri Parkı ile kamu oyunda adından sıkça söz ettiren Bozüyük Belediyesi yeni yılda da inşasına başladığı Yediler Parkı ve Manişar Parkı ile adından söz ettireceğe benziyor. Mevcut parkların bakımları ve kente yeni kazandırılacak olan mahalle parklarının her daim güzel ve bakımlı kalması hususunda özellikle çalışmaları ile takdir toplayan Bozüyük Belediyesi, personeline profesyonel eğitim verilmesi konusunda da oldukça etkin olmaya devam ediyor. Ankara ve Eskişehir'den gelen peyzaj, çim ve sulama sistemleri firmalarında görevli profesyonel eğitmenler tarafından Park ve Bahçeler Birimi personeline sulama sistemleri, ekipman bakımları ve yeni ekipmanların kullanımı hakkında ayrıntılı eğitim veriliyor. Yapılan eğitimler sonucunda özellikle ilkbahar ve yaz aylarında vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören yeşil alanlar ve parklarda ki muhteşem manzaranın daim olması hedefleniyor.
(FSİ-Y)

26.01.2017 18:01:43 TSI
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