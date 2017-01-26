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İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

26 Ocak 2017 Perşembe, 17:58
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

Hayati Kanat
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun, 2017 yılı içerisinde kentte bin 500 kişiye mesleki eğitim, bin kişiye ise girişimcilik eğitimi kursu verilmesi için harekete geçtiği kaydedildi.
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2017 yılı ilk olağan toplantısı Vali Yardımcısı Adem Uslu Başkanlığında gerçekleştirildi. Çalışma ve İş Kurumu Afyonkarahisar İl Müdürlüğü'nde yapılan toplantıya Uslu'nun yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.
2017 yılı için kurulun hedefleri arasında yaklaşık bin 500 kişiye mesleki eğitim kursu, bin kişiye girişimcilik eğitimi kursu ve 2 bin 500 kişiye de işbaşı eğitimi programından faydalandırılmasının bulunduğu belirtildi. Toplantı gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin dinlenmesi ile sona erdi.
(GC-

26.01.2017 18:02:36 TSI
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