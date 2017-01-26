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Altepe: "Bursa'ya sahip çıkalım"

26 Ocak 2017 Perşembe, 17:58
Altepe: "Bursa'ya sahip çıkalım"
Altepe: "Bursa'ya sahip çıkalım"

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, şehrin kalkınması için herkesin Bursa'ya sahip çıkması gerektiğini söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa Zonguldaklılar ve Bursa Muşlular dernekleri ile BUTTİM İş Merkezi Yeni Yönetim Kurulu üyelerini ağırladı. Bursa'nın tüm değerleriyle güzel bir şehir olduğunu söyleyen Başkan Altepe, "Bursa, nimeti bol, özellikli ve değerli bir üretim kenti. Bursa'da yaşadığımız için şanslıyız. Hedefimiz bu şehre, vatandaşlarımıza hizmet etmektir. Zonguldak'tan da Muş'tan da gelerek burada yaşayan bütün insanlar, bu şehre değer katıyor. Bursa'nın daha da gelişip kalkınması için hep birlikte çalışacağız, yapacak çok işimiz var" diye konuştu.
Başkan recep Altepe, Zonguldaklıların, Panayır ve Demirtaş bölgesinde yapılacak çalışmalara katkı sağlayacaklarını belirtti.
Bursa Zonguldaklılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Kavşur ise Başkan Altepe'ye kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe sayesinde Bursa'da çok iyi şeyler yapılıyor. Güzel ve daha yaşanabilir Bursa için bizler de yanınızdayız" dedi.
Bursa Muşlular Derneği Başkanı Cahit Ozan ise çalışmalarıyla kente değer katmayı hedeflediklerini söyleyerek, Başkan Altepe'ye Bursa'ya hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.
BUTTİM değerine kavuşuyor
BUTTİM İş Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Tiryaki de yeni oluşturulan dinamik yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'yi ziyaret etti. Yaklaşık 2 bin üyesi bulunan BUTTİM'e değer katacak çalışmalarını anlatan Tiryaki, yeni yönetim olarak BUTTİM'de de Vişne Caddesi'ndeki gibi önemli bir kalkınma yaşamayı hedeflediklerini söyledi ve kendilerine destek olan Başkan Altepe'ye teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi'nin her alanda kentte kalkınma hedefiyle çalıştıklarını anlatan Başkan Altepe, BUTTİM ve civarında önemli çalışmalarının olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projelerinden Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin (BTM) de faaliyet gösterdiği BUTTİM bölgesinin önemine işaret eden Başkan Altepe, "Bursa, tekstil şehri. BTM, fuar alanı ve o bölgede yapılan adliye de bölgeyi kalkındıracak. Orası, çok yoğun ziyaret edilen bir bölge. Altyapıyı güçlendirmek için faaliyetler yapıyoruz. Raylı sistemin de değer katacağı bölgede otoparklarla ilgili de çalışmalarımız var. Çok yönlü olarak üzerinde çalıştığımız bölgede, BUTTİM artık değerini kazanmış olacak. BUTTİM'in kaliteli bir merkez ve diğer şehirlerden gelen ziyaretçileri karşılayacak vitrin olması önemli" şeklinde konuştu.
(MŞ)

26.01.2017 18:03:17 TSI
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