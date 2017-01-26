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Ender Saraç sağlıklı yaşamın sırlarını Malatya Park'ta anlatacak



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MALATYA (İHA) - Malatya Park Alışveriş Merkezi, ziyaretçilerini 29 Ocak Pazar günü saat: 14:30'da Doktor Ender Saraç'la buluşturuyor.

Malatyalılarla buluşacak olan Dr.Ender Saraç, ziyaretçilere diyet, zayıflama ve sağlıklı beslenmeyle ilgili önerilerini sunacak. Lezzetli yemekleriyle ünlü Malatya'da formda kalmanın sırlarını anlatacak olan Ender Saraç, Malatya Park AVM ziyaretçilerinin sorularını da yanıtlayacak. Yeşilyurt Belediyesi, İnönü Üniversitesi İşbirliği ile gerçekleştirilen, 30 bin kişinin sağlık taramasından geçirilmesi ve obezite ile mücadele için fiziksel haritasının çıkarılmasını amaçlayan etkinliğin büyük bir kısmına ev sahipliği yapacak olan Malatya Park, projenin finalinde Dr. Ender Saraç'ı Malatyalılar ile buluşturuyor.

(MT-SD-Y)



26.01.2017 18:04:18 TSI

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