Haliliye Voleybol Takımı Diyarbakır'dan 3 puanla döndü
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ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu 2.Lig Erkekler 5. Grup 15'inci hafta mücadelesinde Bağlar Gençlik'i 3-0 mağlup ederek, ligdeki 14'ün galibiyetini aldı.
Türkiye Voleybol Federasyonu 2.Lig Erkekler 5. Grup'un 15'inci haftasında Haliliye Belediyespor, Diyarbakır deplasmanında Bağlar Gençlik ile karşılaştı. Zorlu müsabakaya hızlı başlayan Haliliye ekibi, ilk seti 25-22 önde kapattı. Rakibi karşısında üstünlüğünü koruyan Haliliye ekip, ikinci seti 26 - 24, üçüncü seti de 25 - 20 önde kapatarak salondan 3 - 0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu galibiyetle ligdeki puanını 42'ye çıkaran Haliliye Belediyespor, hiç set vermeden sürdürdüğü ligde namağlup unvanını devam ettiriyor. Haliliye Belediyespor, ligin 16'ncı haftasında 29 Ocak 2017 Pazar günü saat 14.00'da GAP Arena Spor Salonunda Kızıltepe Es Gençlik ile karşılaşacak.
(Şİ-SD-Y)
26.01.2017 18:05:41 TSI
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