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Sağlık-Der'den Adıyaman Üniversitesine ziyaret



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Sağlık Mensupları Dayanışma, Toplum Sağlığı ve Çevreyi Koruma Derneği (Sağlık-Der) Adıyaman Şube Başkanı Abdulkadir Bozan ve yönetim kurulu üyeleri Adıyaman Üniversitesini ziyaret etti.

Sağlık-Der Adıyaman Şube Başkanı Abdulkadir Bozan ve yönetim kurulu üyeleri Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü'ye nezaket ziyaretinde bulundu. Rektörlük Makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Gönüllü ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Bozan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Başkan Bozan ve yönetim kurulu üyeleri de üniversitede yapılan çalışmalardan dolayı Rektör Gönüllü'ye teşekkür etti.

(CK-SD-Y)



26.01.2017 18:14:51 TSI

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