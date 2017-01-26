YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Samsun'un ekonomisi masaya yatırıldı

Samsun'un ekonomisi masaya yatırıldı



(Fotoğraflı)



Gökhan İçkilli

SAMSUN (İHA) - Samsun'un ekonomik durumunu ve potansiyelini, ilde devam eden kamu ve özel sektör yatırımlarını ve istihdam konularını değerlendirmek amacıyla "İl Ekonomi Toplantısı" yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge gereği, devletin ve hükümetin temsilcisi, il genel idaresinin başı ve merci olan il valilerinin ilin ekonomik durumunu ve potansiyelini, ilde devam eden kamu ve özel sektör yatırımlarını ve istihdam konularını değerlendirmek amacıyla, Vali İbrahim Şahin başkanlığında, Samsun'un ekonomik durumunu ve potansiyelini, ilde devam eden kamu ve özel sektör yatırımlarını ve istihdam konularını değerlendirmek amacıyla "İl Ekonomi Toplantısı" yapıldı.

Samsun'daki üretimlerin, yatırım ve istihdam konularının görüşüldüğü toplantıda konuşan Vali İbrahim Şahin, "İlimizin ekonomik durumunu, istihdam ve potansiyelini değerlendirmek amacıyla hem ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız hem de ekonomik aktörlerimiz olan esnaflarımız, iş adamlarımız ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin davet edildiği bu toplantıyı düzenledik. İlimiz, coğrafi ve stratejik konumu ile, özel sektörlere ait limanlarıyla, uluslararası havalimanı ile, Karadeniz Bölgesi'ni Anadolu'ya bağlayan demir ve karayolu, üniversitesiyle, kültürel altyapısıyla gelişim sürecini hızlı bir şekilde devam ettirmektedir. İlkadım şehri Samsun, Karadeniz Bölgesi'nin en büyük metropol şehridir. Nüfus yoğunluğu ile birlikte şehrin ticari ve sanayi potansiyeli canlı ve önemlidir. Samsun'un yerleşim ve üretim alanları açısından yatırım noktasında diğer illere göre daha tercih edilebilir bir konumdadır. Ayrıca stratejik konumunun sağlamış olduğu getirilerle bölgedeki diğer illere göre daha avantajlı bir konumda bulunmaktadır. Karadeniz havzasına açılan ilk deniz kapısı ve İç Anadolu'ya açılan ilk kara kapısı olması özelliği ile bölgenin ticari yapısında da önemli bir yere sahiptir" dedi.

Ardından ilgili konularla ilgili kamu kurum ve kuruluş birim amirleri de detaylı sunumlar yaptı.

(GKH-SLH-Y)



26.01.2017 18:23:23 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER