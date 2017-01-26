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Başkan Konak'tan, 'Yeni Anayasa'ya tam destek



(Fotoğraflı)



Hayati Kanat

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Abdülkadir Konak, referanduma götürülecek yeni Anayasa ile ilgili olarak, "Ülkemiz yeni sistemle 'tek başlı bir idareye kavuşacak. İki başlılık her zaman sorun getirmiştir. Bu yüzden yeni Anayasa'ya 'evet' diyorum" dedi.

Başkan Konak, yeni anayasada oyunun 'evet' olacağını söyledi. Başkan Konak yeni Anayasa'nın, ülke için hayırlara vesile olacağını inandığını da belirterek şunları söyledi:

"Son günlerde kamuoyunun önemli gündem maddesi referandum. Hepimizin bildiği üzere meclisten geçti, şuanda Cumhurbaşkanlığında bekliyor. Cumhurbaşkanın onayından sonra referanduma çıkacak. Mecliste izlediğimiz kadarıyla, okuduğumuz kadarıyla 18 maddenin olumlu olduğunu düşünüyorum. Çift başlılığın her zaman sıkıntı yarattığını biliyorum. Çift başlılıktan dolayı bir çok sıkıntılar çekti devletimiz, milletimiz, hükümetimiz. Bu çift başlılığı ortadan kaldıracak temelde referandum. 'Evet' derse halkımızın çoğunluğu ki evet diyeceğine inanıyorum. Benim tahminime göre yüzde 60'larda gözüküyor Türkiye genelindeki 'evet' oyu. Benim oyum da 'evet'. Hayırlı olur diye düşünüyorum. Halkımız ne derse boynumuz kıldan ince.

Geçmişte Cumhurbaşkanının Anayasa kitapçığını fırlatması var. Bu Anayasa kitapçığının fırlatılmasından dolayı büyük bir kriz yaşadı ülkemiz. Hem siyasi kriz, hem ekonomik kriz yaşadı. Tabi bu çift başlılığın getirdiği bir sonuçtu. Biz öyle inanıyoruz ki çift başlılık ortadan kalkarsa daha iyi, daha güzel yönetilecektir ülkemiz. Esnaf ve sanatkarımız da bu menfi hareketlerden zarar görmemiş olacak. Bizim görüşümüz o yönde."

(GC-



26.01.2017 18:25:54 TSI

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