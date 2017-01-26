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Kırşehir merkezde bağlantısı kar yağışı nedeni ile kesilen köy yolları açıldı



(Fotoğraflı)



Enderhan Öz

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'i dün akşam saatlerinde etkisi altına alan kar yağışı ile birlikte merkeze bağlı 12 köyle şehrin bağlantısı yapılan çalışmalarla yeniden sağlandı.

Kırşehir merkeze bağlı Ulupınar, Dedeli, Değirmenkaşı, Karıncalı, Yeni yapan, Yağmurlu, Sarıuşağı, Yeşiloba, Beşler, Tatarilyas, Yayla kışla, Yukarı homurlu, köylerinde İl Özel İdare ekipleri yapılan çalışmalarla kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açtı. Akpınar ilçesinde, Akçakent, Boztepe , Çiçekdağı ,Mucur ve Kaman ilçesinde ekiplerin yaptığı çalışmalar sonrasında kapalı köyü yolu kalmadı.

İl Özel İdare ekipleri oluşturduğu 7 ekiple çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ankara-Kayseri karayolunda ise trafik kontrollü olarak karayolları ekipleri tarafından sağlanıyor.

(EÖ-Y)



26.01.2017 18:26:23 TSI

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