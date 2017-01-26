27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başhekim Bülbüloğlu yeni hastane inşaatında incelemelerde bulundu

26 Ocak 2017 Perşembe, 18:35
Başhekim Bülbüloğlu yeni hastane inşaatında incelemelerde bulundu
Başhekim Bülbüloğlu yeni hastane inşaatında incelemelerde bulundu

(Fotoğraflı)

Müslüm Dalda
ŞANLIURFA (İHA) - Birecik Devlet Hastanesi Başhekimi Güney Cem Bülbüloğlu, ilçede yapımı devam eden 150 yataklı Birecik Devlet Hastanesi inşaatını gezdi.
Şehir merkezi girişinde yapımı devam eden yeni hastane binasında incelemelerde bulunan Birecik Devlet Hastanesi Başhekimi Güney Cem Bülbüloğlu, yapımı devam eden hastaneye önem verdiklerini dile getirdi. Bülbüloğlu, "Hastanelerimizde sunulan hizmetin kalitesinin artması bina, tesis, cihaz, yatak ve uzman personel gibi birçok faktöre ve kaynağa bağlıdır. Bu kaynaklardan en önemlisi de hiç kuşkusuz insandır. Bizler yöneticisi, doktoru, hemşiresi, ebesi, sağlık memuru velhasıl bütün sağlık çalışanları olarak, insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla Birecik ilçemize ve Şanlıurfa'ya hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.
Yakın zamanda faaliyete girmesi planlanan hastanede incelemelerde bulunan Başhekim Güney Cem Bülbüloğlu ve Başhekim Yardımcısı Doğan Musaoğlu çalışma alanlarında eksiklikleri tespit ederek yapılması gerekenleri not aldı. İhtiyaçların değerlendirileceğini kaydeden Başhekim Bülbüloğlu "Yeni binamız hızla yükseliyor. Yeni hastanemizde teknolojik yeni donanımlar olacak. Fiziki alanın yenilenmesiyle şimdikinden çok daha kaliteli bir sağlık hizmeti verebileceğiz" diye konuştu.
(Şİ-SD-Y)

26.01.2017 18:40:31 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Ceylanpınar'da öğrenci servislerine park alanı
YEREL

CEYLANPINAR'DA ÖĞRENCİ SERVİSLERİNE PARK ALANI
Harran Tıptan Yeşil Kartlılara müjdeli haber
YEREL

HARRAN TIPTAN YEŞİL KARTLILARA MÜJDELİ HABER
Haliliye Voleybol Takımı Diyarbakır'dan 3 puanla döndü
YEREL

HALİLİYE VOLEYBOL TAKIMI DİYARBAKIR'DAN 3 PUANLA DÖNDÜ
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Vali Tuna göçmen sağlığı eğitim merkezini ziyaret etti
YEREL

VALİ TUNA GÖÇMEN SAĞLIĞI EĞİTİM MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ
Viranşehir'de lise pansiyonları denetlendi
YEREL

VİRANŞEHİR'DE LİSE PANSİYONLARI DENETLENDİ
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
YEREL

FUTBOL: ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
Siverek'te 15 dilenciye işlem yapıldı
YEREL

SİVEREK'TE 15 DİLENCİYE İŞLEM YAPILDI
Viranşehir Belediye Başkan yardımcılığına hastane müdürü atandı
YEREL

VİRANŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILIĞINA HASTANE MÜDÜRÜ ATANDI
Şehit polis Sekin'in adı çadır kentte yaşayacak
YEREL

ŞEHİT POLİS SEKİN'İN ADI ÇADIR KENTTE YAŞAYACAK
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Haliliye'deki parklara sigara içmeyiniz tabelaları asıldı
YEREL

HALİLİYE'DEKİ PARKLARA SİGARA İÇMEYİNİZ TABELALARI ASILDI
Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı isim değişikliği konusunu devletin zirvesine taşıyor
YEREL

BİRECİK BELEDİYE BAŞKANI FARUK PINARBAŞI İSİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNU DEVLETİN ZİRVESİNE TAŞIYOR