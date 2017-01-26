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Başhekim Bülbüloğlu yeni hastane inşaatında incelemelerde bulundu



(Fotoğraflı)



Müslüm Dalda

ŞANLIURFA (İHA) - Birecik Devlet Hastanesi Başhekimi Güney Cem Bülbüloğlu, ilçede yapımı devam eden 150 yataklı Birecik Devlet Hastanesi inşaatını gezdi.

Şehir merkezi girişinde yapımı devam eden yeni hastane binasında incelemelerde bulunan Birecik Devlet Hastanesi Başhekimi Güney Cem Bülbüloğlu, yapımı devam eden hastaneye önem verdiklerini dile getirdi. Bülbüloğlu, "Hastanelerimizde sunulan hizmetin kalitesinin artması bina, tesis, cihaz, yatak ve uzman personel gibi birçok faktöre ve kaynağa bağlıdır. Bu kaynaklardan en önemlisi de hiç kuşkusuz insandır. Bizler yöneticisi, doktoru, hemşiresi, ebesi, sağlık memuru velhasıl bütün sağlık çalışanları olarak, insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla Birecik ilçemize ve Şanlıurfa'ya hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

Yakın zamanda faaliyete girmesi planlanan hastanede incelemelerde bulunan Başhekim Güney Cem Bülbüloğlu ve Başhekim Yardımcısı Doğan Musaoğlu çalışma alanlarında eksiklikleri tespit ederek yapılması gerekenleri not aldı. İhtiyaçların değerlendirileceğini kaydeden Başhekim Bülbüloğlu "Yeni binamız hızla yükseliyor. Yeni hastanemizde teknolojik yeni donanımlar olacak. Fiziki alanın yenilenmesiyle şimdikinden çok daha kaliteli bir sağlık hizmeti verebileceğiz" diye konuştu.

(Şİ-SD-Y)



26.01.2017 18:40:31 TSI

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