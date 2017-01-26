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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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MTA Orta Anadolu Bölge Müdür vekili Uğur Çakar göreve başladı

26 Ocak 2017 Perşembe, 18:37
MTA Orta Anadolu Bölge Müdür vekili Uğur Çakar göreve başladı
MTA Orta Anadolu Bölge Müdür vekili Uğur Çakar göreve başladı
- Vali Toprak: "MTA, madenlerin işletilmesiyle katma değerin ekonomiye kazandırılmasında da söz sahibi olmaktadır"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Orta Anadolu Bölge Müdür vekili Uğur Çakar, göreve başlaması münasebeti ile Vali Mustafa Toprak'ı makamında ziyaret etti.
Adıyaman, Bingöl, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya ve Tunceli illerinin bağlı bulunduğu MTA Orta Anadolu 4. Bölge Müdür vekili görevine atanan Bölge Müdür vekili Çakar, kendisini kabulünden dolayı Vali Toprak'a teşekkür etti. Bölge Müdür vekili Çakar, Vali Toprak'ın himayesinde, emir ve direktifleri doğrultusunda atanmış olduğu görevini en iyi şekilde ve layığı ile yerine getirmek amacıyla her türlü gayret ve çabayı göstererek çalışacağını belirtti.
Vali Toprak' da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Ülkemizin coğrafi jeolojik yapısı ve yer altı kaynaklarının MTA tarafından yapılan arama ve araştırmalarla ortaya çıkarıldığını ve böylelikle ülkemizde madenlere dayalı sanayilerin kurulması ve geliştirilmesine olanak sağlarken de bu alanda büyük katkılar sunmaktadır. İlimizin ve aynı zamanda bölgemizin de yeraltı kaynaklarının tespitinde önemli rol oynayan Orta Anadolu IV. Bölge Müdürlüğü ilimizin sahip olduğu madenlerin etkin bir biçimde işletilmesiyle yaratılan katma değerin ekonomiye kazandırılmasında da söz sahibi olmaktadır. Bunun örneklerini Hekimhan ilçemizdeki Demir Çelik madeninde gördüğümüz gibi bugünde diğer ilçelerimizde değişik yeraltı kaynaklarında görmekteyiz. Akçadağ ilçemizde faaliyete geçecek olan Akçadağ Mermer İhtisas OSB'de buna güzel bir örnek teşkil edecektir" dedi.
Vali Toprak, Bölge Müdür vekili Çakar'a yeni görevinin hayırlı olması temennilerini iletip başarılar diledi.
(MT-SD-Y)

26.01.2017 18:41:54 TSI
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