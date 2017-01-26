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Harran Tıptan Yeşil Kartlılara müjdeli haber

26 Ocak 2017 Perşembe, 18:38
Harran Tıptan Yeşil Kartlılara müjdeli haber
Harran Tıptan Yeşil Kartlılara müjdeli haber
- Global bütçe anlaşması imzaladı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine Yeşil Kartlıların tedavisi için doğrudan başvurması anlamına gelen global bütçe anlaşması, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile üniversite yönetimi arasından imzalandı.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında düzenlenen görüşmelerinin sonunda, Harran Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın ve SGK adına Başkan Yardımcısı Op. Dr. Orhan Koç arasında "Global Bütçe" anlaşması imzalandı.
Tüm vatandaşlara sevksiz başvuru kolaylığı sağlayan Global Bütçe görüşmeleri kapsamında gerçekleştirilen protokol ile Şanlıurfa ve bölge halkına sağlık hizmetlerine ulaşmada kolaylığın yanında, kaliteli hizmet sunmak amaçlanıyor. Global bütçe anlaşmasının sağlık hizmetlerindeki gelişmelerin takibine katkı sağlayacağını ifade eden Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, anlaşmanın hayırlara vesile olmasını diledi.
Yeşil kartlı hastalar sevksiz başvurabilecek
Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Karsen, Global Bütçe kapsamında Şanlıurfa ve çevre illerimizden başvuran yeşil kartlı hastaların artık üniversite hastanesine sevksiz başvurabileceğini söyledi. Karsen, "Global Bütçe Anlaşması, yıl içerisinde yapacağımız sağlık hizmetinin gelişimine de katkı sağlayacak. Tedavi ücreti alacaklara ilişkin tahsilat süreçlerinin kısaltılmasında, nakit akışlarının belirli bir takvime bağlanmasında yarar sağlayacak" dedi.
Üniversite hastaneleri artık global bütçe kapsamında
Tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanan kişiler ile Yeşil kart sahibi vatandaşlara sunulan hizmetlerin karşılığı olarak yapılan ödemler anlamına gelen global bütçe sözleşmesi bu yıl tüm üniversite hastaneleriyle yapıldı.
Ankara'da yapılan protokol törenine SGK adına Başkan Yardımcısı Op. Dr. Orhan Koç, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Karsen, Başhekim Yardımcısı Yrd. Doç Dr. Ataman Gönel ve Hastane Baş Müdürü Abdullah Göçmez katıldı.
(Şİ-SD-Y)

26.01.2017 18:42:55 TSI
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