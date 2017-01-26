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Milaslı öğrencilere yarıyıl jesti



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Milaslı minik öğrenciler, Milas Milli Eğitim Müdürlüğü ve Pomelon AVM tarafından imzalanan protokol kapsamında sömestr tatilinde gönlünce eğlendi.

Milas Kaymakamlığı, Milas Milli Eğitim Müdürlüğü ve Pomelon AVM işbirliğinde imzalanan "Güzel yürekler sinemada" projesi kapsamında, Milaslı 500 öğrenci sömestr tatilini doyasıya yaşadı. Özel bir merkezde gerçekleşen etkinliğe; Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas Emniyet Müdürü Turgay Ava, Milas Jandarma Komutanı Binbaşı Halit Çalmuk, kamu kurumu amirleri ve minik öğrenciler katıldı.

Kaymakam Aslan, etkinlik öncesinde Milaslı minik öğrencilere ücretsiz sinema ve yemek bileti verdi. Öğrenciler, biletlerle birlikte ücretsiz olarak yemek yedi ve sinema keyfi yaptı. Mutlulukları yüzlerinden okunan öğrenciler, kaymakam amcalarına teşekkür ederek çok güzel bir yarıyıl tatili geçirdiklerini ifade etti.

"Güzel Yürekler Sinemada" projesi kapsamında; bu yarıyıl tatilinde derslerinde başarılı olan ve karnesi iyi olan öğrencilerin indirimli alışverişler yaparak, ücretsiz ve indirimli sinema bileti edinmesi amaçlanıyor. Protokol kapsamında, 500 öğrenciye ücretsiz sinema bileti verildi. Projede ayrıca, yarıyıl tatilinde derslerinde başarılı olan arkadaşlarının sinemaya ücretsiz gittiğine tanık olan öğrencilerin motivasyonunun sağlanması ve ödüllendirilmesi planlanıyor.

(DL-İK)



26.01.2017 18:50:05 TSI

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