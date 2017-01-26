27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Trabzon'da yüksek kesimlerde kapanan yollar açıldı

26 Ocak 2017 Perşembe, 19:40
Trabzon'da yüksek kesimlerde kapanan yollar açıldı
Trabzon'da yüksek kesimlerde kapanan yollar açıldı

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Trabzon'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yolları belediye ekiplerinin çalışmalarıyla yeniden açıldı.
Trabzon'da birkaç gün süreceği belirtilen kar yağışının Cuma günü şehrin merkezinde etkili olması beklenirken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon'da kapanan mahalle yollarının tamamını yeniden açtı. Ekiplerin yayla yollarının açılması için çalışmaları ise daha sonra yapılacağı belirtildi.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, kar yağışının Cuma gününden itibaren etkisini arttırmasının beklendiğini ifade ederek, "Vatandaşlarımızdan ricamız kar yağışı süresince özel araçlarını kullanmamaları, kullanmak durumunda olanlarında kar lastiği veya zincir olmadan yola çıkmamasıdır. Mahsur kalma, hasta ve cenaze gibi olaylar her zaman birinci önceliğimizdir. Bu durumda 112 ekiplerine ulaşılmasıyla birlikte ekiplerimiz gerekli çalışmaları ivedilikle gerçekleştirecektir. Halkımızdan bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı anlayışla bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
(OK-Y)

26.01.2017 19:45:43 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

&quot;Mehmet Ekici konusunda Beşiktaş ile anlaştım&quot;
YEREL

"MEHMET EKİCİ KONUSUNDA BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTIM"
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Trabzonspor, Hüseyin Avni Aker Stadı'na veda etti
YEREL

TRABZONSPOR, HÜSEYİN AVNİ AKER STADI'NA VEDA ETTİ
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
YEREL

FUTBOL: ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
Kızlar Manastırı'nda restorasyon yeniden başladı
YEREL

KIZLAR MANASTIRI'NDA RESTORASYON YENİDEN BAŞLADI

Kızlar Manastırında restorasyon çalışmalarına yeniden başlandı
YEREL

KIZLAR MANASTIRINDA RESTORASYON ÇALIŞMALARINA YENİDEN BAŞLANDI
TESOB Başkanı Kara: &quot;Aracılar devreden çıkacak, sebze ve meyve ucuzlayacak&quot;
YEREL

TESOB BAŞKANI KARA: "ARACILAR DEVREDEN ÇIKACAK, SEBZE VE MEYVE UCUZLAYACAK"
TESOB Başkanı Kara:
YEREL

TESOB BAŞKANI KARA:
Trabzon'da kültür sanat
YEREL

TRABZON'DA KÜLTÜR SANAT
Yomra Ak parti gençlik kollarından başkan Sağıroğlu'na teşekkür ziyareti
YEREL

YOMRA AK PARTİ GENÇLİK KOLLARINDAN BAŞKAN SAĞIROĞLU'NA TEŞEKKÜR ZİYARETİ