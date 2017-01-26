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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Datça'nın yeni Emniyet Müdürü ayağının tozuyla hırsızlık şebekesini çökertti

26 Ocak 2017 Perşembe, 22:38
Datça'nın yeni Emniyet Müdürü ayağının tozuyla hırsızlık şebekesini çökertti
Datça'nın yeni Emniyet Müdürü ayağının tozuyla hırsızlık şebekesini çökertti

(Fotoğraflı)

Mehmet Ölmez
MUĞLA (İHA) - Muğla Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden Datça İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Erman Akkaya, yeni görevine başlar başlamaz hırsızlık şebekesini çökertti.

Edinilen bilgiye göre; Datça'nın Reşadiye Mahallesi Dörtyol mevkiinde inşaat malzemeleri ve hırdavat ticareti yapan işyerine yılbaşı gecesi kapıyı kırarak giren N.A. (23) kasada bulunan 100 lira para ve koklamak için 24 adet yapıştırıcıyla birlikte kaçtı. Ertesi gün işyerine gelen dükkan sahibi Yusuf Özer, paranın çalındığını ancak miktarın fazla olmaması nedeniyle fazla üzerine gitmedi. Ancak 24 Ocak'ta tekrar dükkanına kapı camının kırılarak girilerek yine bir koli yapıştırıcı ve masanın çekmecesinde bulunan bozuk paraların çalındığını gören Özer, Datça İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek şikayette bulundu.

Olayın geçtiği iş yerinde incelemelerde bulunan Datça Emniyet Müdürlüğü hırsızlık bürosu ekipleri, yaptıkları inceleme ve güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlığı yapan kişinin N.A. olduğunu tespit ettiği. Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu hırsızlık zanlısı N.A'nın ilçe merkezinde bir pansiyonda kaldığını tespit edildi.

Bugün yapılan operasyonla yakalanan zanlı, Datça Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgusunun ardından Datça Adliyesine çıkarıldı. Mahkeme tarafından tutuklanan N.A., Muğla Kapalı Cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(MB-Y)

26.01.2017 22:43:32 TSI
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