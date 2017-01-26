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Tornavidalı Cinayetin Zanlıları Yakalandı

- Cinayet Zanlısı 3 Erkeği Bir Kadın Saklamış



(Fotoğraflı)



İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - Aydın Efeler İlçesi'ne bağlı Fatih Mahallesi'ndeki evinin önünde bulunan aracını tamir ettiği sırada trafik kurallarını uymadıkları gerekçesi ile uyardığı 3 kişi tarafından başına tornavida saplanarak öldürülen Engin Dalar'ı öldüren grup 9 gün sonra yakalandı. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda cinayeti gerçekleştiren 3 erkeği saklayan bir kadın da gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Bilindiği gibi; 17 Ocak Salı günü akşamüzeri Efeler İlçe Merkezi Fatih Mahallesi 1110 sokakta çocuklarını tehlikeye düşürecek şekilde geçen bir aracın sürücüsünü uyaran 45 yaşındaki Engin Dalar, tekrar sokağa gelen 3 kişinin arka cebindeki tornavidayı alıp sağ şakağına saplamaları sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Çocuklarının gözü önünde feci şekilde yaralandıktan sonra hayatını kaybeden Engin Dalar'ın ölümü üzerine çalışma başlatan polis cinayeti işleyen 3 kişi ile birlikte cinayet işleyen erkekleri kaçmasına ve saklanmasına yardımcı olan bir kadını yakalayarak gözaltına aldı. Aynı araç içerisinde yakalanan 16 yaşındaki M.Ö. ile 15 yaşındaki H.Ö. ve 18 yaşındaki F.Ö.'nün aynı aileden olduğu 18 yaşındaki kadın S.B.'nin ise F.Ö.'nün kız arkadaşı olduğu öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılarda olay günü aynı araçta bulunan ve Engin Dalar'ı acımdan başına tornavida saplayarak öldüren aynı aileden 3 erkek şahıs tutuklanırken katil zanlılarını koruyup sakladığı gerekçesi ile gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen kadın ise adli kontrol şartı ile salıverildi.

(İK)



26.01.2017 22:47:41 TSI

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