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Ortaca Belediyesi hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturuyor

26 Ocak 2017 Perşembe, 23:11
Ortaca Belediyesi hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturuyor
Ortaca Belediyesi hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturuyor

(Fotoğraflı)

Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Ortaca Belediyesi "Sosyal Market" projesi ile ihtiyaç sahiplerine hizmet vermeye devam ediyor.
Ortaca Belediyesi bünyesinde 2013 yılından beri faaliyet gösteren "Sosyal Market" hayırsever vatandaşlarla ihtiyaç sahiplerini buluşturuyor. Toplanan kıyafet, ayakkabı, mobilya gibi kullanılmayan eşyalar, sosyal markette sergileniyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, beğendikleri ürünleri seçerek alabiliyor.
İlçede yaşayan dezavantajlı vatandaşların, Suriyeli sığınmacıların giyim ve ev eşyası ihtiyacını karşılayan Sosyal Marketten çok sayıda kişi faydalanıyor.
Hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan her yaş grubundan kıyafet, ayakkabı ve ev eşyası Ortaca Belediyesi "Sosyal Market" görevlileri tarafından düzenleniyor, Marketten yaralanmak isteyenler ise kimlikleri ile gelerek, Perşembe günleri açılan marketten ihtiyaçlarını karşılıyor.
Yardımlaşmanın ve dayanışmanın perçinlendiği sosyal markete yardımlarını esirgemeyen vatandaşlara teşekkür ettiğini belirten Ortaca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bayram Töz, "Sosyal Market kurulduğundan bu yana yardımseverden aldığı yardımları ihtiyaç sahibine ulaştırmayı başardı. Bir sosyal sorumluluk projesi olan; Yardımlaşma ve dayanışmayı arttırmak, israfın önlenmesi, toplumsal barış ve hoşgörüyü arttırmak adına kurulan Sosyal Markete vatandaşlarımızın yardımlarını bekliyoruz" dedi.

"Sosyal Market" projesine destek olmak isteyen hayırseverler Atatürk Bulvarı Melis Sokakta Mavi Çarşı yanında ve Ünal Daka Çocuk Parkında bulunan sepetlere yardımlarını bırakabileceği gibi 0 532 456 81 59 ve 0 252 282 50 49 numaralı telefonlardan görevlilere ulaşarak yardımda bulunabilecek.
(CC-MB-S)

26.01.2017 23:16:22 TSI
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