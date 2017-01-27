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Kocaeli'de rehabilitasyon merkezlerine kar tatili



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Valiliği, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel rehabilitasyon merkezlerindeki eğitime ara verildiğini duyurdu.

Kocaeli'de etkili olan kar yağışı sonrasında Kocaeli Valiliği açıklama yaparak Cuma günü engellilere yönelik tatil uygulanacağını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Kar yağışının İlimizde etkili olması beklenmektedir. Bu nedenle Kocaeli genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel rehabilitasyon merkezlerinin 27 Ocak Cuma günü eğitim ve öğretime bir gün ara vermeleri uygun görülmüştür. Aynı gün kamuda çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacaktır" denildi.

(GY-Y)



27.01.2017 01:11:13 TSI

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