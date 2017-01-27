Antalya'da planlı elektrik kesintisi
ANTALYA (İHA) - Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Kepez, Kaş, Kemer, Kumluca, Korkuteli, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde 29 Ocak Pazar günü elektrik kesintisi olacağını açıkladı.
Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde;
Kepez: 09.00-18.00 Yeni Mahalle ve Yeni Emek Mahallelerini (bir kısmı), Gündoğdu, Altınova Sinan, Altınova Menderes, Altınova Düden ve Altınova Orta Mahalleleri
Kaş: 09.00-17.00 Kınık Mahallesi Çaybaşı Mevkii, Belenli Mahallesi Sısla mevkii
Kemer: 09.00-16.00 Merkez Mahallesi Yalı Caddesi, Deniz Caddesi, 131, 123, 142 Sokak, Liman Caddesi
Korkuteli: 08.00-18.00 Yeşilyayla Mahallesi ve Uzunoluk Mahallesi Yeni Hastane Civarı
Kumluca: 09.00- 17.00 Mavikent Yenicepınar Cerdin Mevkii, Kumluca Hal Bölgesi Gödene Caddesi
Manavgat: 08.00-18.00 Sarılar Mahallesi Dolbazlar Yolu Mevkii, Sanayi Sitesi
Gazipaşa: 09.00- 13.00 Küçüklü, Çakmak, Çörüş, Çığlık ve Yeşilyurt Mahalleleri
(SÇ-SÇ-Y)
27.01.2017 09:18:01 TSI
NNNN