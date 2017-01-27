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Antalya'da planlı elektrik kesintisi



ANTALYA (İHA) - Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Kepez, Kaş, Kemer, Kumluca, Korkuteli, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde 29 Ocak Pazar günü elektrik kesintisi olacağını açıkladı.



Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde;

Kepez: 09.00-18.00 Yeni Mahalle ve Yeni Emek Mahallelerini (bir kısmı), Gündoğdu, Altınova Sinan, Altınova Menderes, Altınova Düden ve Altınova Orta Mahalleleri

Kaş: 09.00-17.00 Kınık Mahallesi Çaybaşı Mevkii, Belenli Mahallesi Sısla mevkii

Kemer: 09.00-16.00 Merkez Mahallesi Yalı Caddesi, Deniz Caddesi, 131, 123, 142 Sokak, Liman Caddesi

Korkuteli: 08.00-18.00 Yeşilyayla Mahallesi ve Uzunoluk Mahallesi Yeni Hastane Civarı

Kumluca: 09.00- 17.00 Mavikent Yenicepınar Cerdin Mevkii, Kumluca Hal Bölgesi Gödene Caddesi

Manavgat: 08.00-18.00 Sarılar Mahallesi Dolbazlar Yolu Mevkii, Sanayi Sitesi

Gazipaşa: 09.00- 13.00 Küçüklü, Çakmak, Çörüş, Çığlık ve Yeşilyurt Mahalleleri

(SÇ-SÇ-Y)



27.01.2017 09:18:01 TSI

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