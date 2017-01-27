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Karaağaçspor'a FIFA standartlarında spor tesisi

27 Ocak 2017 Cuma, 09:20
Karaağaçspor'a FIFA standartlarında spor tesisi

HATAY (İHA) - Hatay'ın Arsuz İlçe Belediye Başkanı Nazım Culha, FIFA standartlarında yapılacak olan Karaağaçspor Tesislerinde incelemelerde bulundu.
Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan başkan Culha, Selçuk İnan ve İsmail Köybaşı gibi ünlü futbolcuların spor hayatına kazandırıldığı tesislerdeki toprak sahanın yapılacak çalışmayla FIFA standartlarında olacağını söyledi. Culha, "Karaağaçspor Tesisleri'ne yaptığımız yatırım, bu toprakların çocuklarından daha çok profesyonel futbolcular yetiştirmek, gençleri spora teşvik etmek, sağlıklı bir nesil yetiştirmek ve sporun önemini daha da pekiştirmek için büyük bir önem taşıyor. Çimlendirme, tribün ve soyunma odaları ile spor kompleksi olarak hizmet verecek olan tesisimiz tamamlandığında bu sahadan daha ne Selçuklar, ne İsmailler çıkacak ve biz onlarla da gurur duyacağız" dedi.
(FRT-Y)

27.01.2017 09:25:36 TSI
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