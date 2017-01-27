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Haberi okuyan itfaiye personeli yardıma koştu



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da 6 yıl önce imam nikahı ile evlenen ve eşinden boşanan Gülizar Doğan ve 5 yaşındaki kızı Yeşim'in verdiği yaşam mücadelesi ile ilgili İHA'nın yaptığı haber sonrası itfaiye ekipleri aileye yardıma koştu.

Gülizar Doğan ve kızı Yeşim'in zor şartlar altındaki yaşam mücadelesi İhlas Haber Ajansı tarafından yapılan haber ile kamuoyuna duyuruldu.

Adıyaman'da 6 yıl önce imam nikahı ile evlenen ve eşinin 3. karısı olan Gülizar Doğan, eşinden ayrıldı. Kızı ile bir evde yaşayan tahlisiz kadının evinde odun ve kömür bulunmuyor. Hiçbir geliri olmayan, Sosyal Yardımlaşma Vakfının ve bazı derneklerin yardımı ile hayatını sürdüren anne kız, hayırseverlerden yardım bekliyor.

Kadın ve kızının yaşamı ile ilgili yapılan haber sonrasında ilk duyarlılığı itfaiye ekipleri gösterdi. İtfaiye amiri Necmettin Çalım ve ekip arkadaşları kendi aralarında topladıkları para ile gıda malzemesi, küçük kıza ayakkabı ve giysi aldı. İtfaiye ekipleri aldıkları eşyaları aileyi ziyaret ederek takdim etti.

(AHM)



27.01.2017 09:29:38 TSI

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