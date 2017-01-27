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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Adana'da elektrik kesintisi

27 Ocak 2017 Cuma, 09:25
Adana'da elektrik kesintisi

ADANA (İHA) - Adana'nın Yüreğir, İmamoğlu, Ceyhan ve Sarıçam ilçesinde pazar günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Ocak Pazar günü, Yüreğir ilçesi Güzelevler, Levent ve Yenidoğan mahalleleri ile Mobilyacılar Sitesi, Keresteciler Sitesi, Demirciler Sitesi ve Toptancılar Sitesi 09:00-13:00 saatleri arasında, İmamoğlu ilçesi Danacılı Mahallesi ile Tuna Mahallesi 289, 263 ve Atatürk Sokaklar, Menteş Mahallesi 320, 319, 311, 305 ve 299 sokaklar, Cumhuriyet Mahallesi 14 Sokak 10:00-12:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.
Ceyhan ilçesi Sarımazı, Dutlupınar, Dokuztekne, Selimiye, Hamidiye, Kurtkulağı ve Kurtpınar mahalleleri ile Ece Kömürcülük, Polyak Kömürcülük ve Ekenler Çiftliğine 09:30-13:30 saatleri arasında, Sarıçam ilçesi Çirişgediği, Dutluca, Cerenli, Hocalı, Kargakekeç, Karlık, Kaşobası, Turunçlu ve Yağızlar mahallelerine 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
(ELF-Y)

27.01.2017 09:29:54 TSI
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