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Hatay'ın 7 ilçesinde elektrik kesintisi

27 Ocak 2017 Cuma, 09:26
Hatay'ın 7 ilçesinde elektrik kesintisi

HATAY (İHA) - Hatay'ın Samandağ, Defne, İskenderun, Reyhanlı, Kırıkhan, Payas ve Antakya ilçesinde pazar günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Ocak Pazar günü, Samandağ ilçesi Tomruksuyu, Yaylıca, Çubuklu, Avcılar, Eriklikuyu, Batıayaz, Çamlıyayla, Büyükoba, Ceylandere, Yeniköy ve Seldiren mahallelerinde 02:00-04:00 saatleri arasında, Defne ilçesi Özbek ve Büyükçat mahallelerinde 02:00-04:00 saatleri arasında, İskenderun ilçesi Karayılan, Azganlık ve Sarıseki mahallelerinde 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.
Reyhanlı ilçesi Cüdeyde, Pınarbaşı, Esentepe, Bahçelievler, Bağlar ve Gültepe mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasında, Kırıkhan ilçesi Alparslan, Bahçelievler, Barbaros, Cumhuriyet, Fatih, Gazi, Menderes, Mimar Sinan, 408 Evler, Alaybeyli, Çamseki, Delibekirli, Karataş, Kurtlusarımazı ve Yılanlı mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasında, Payas ilçesi Fatih, Yıldırım Beyazıt, Cumhuriyet, Kozludere, İstiklal, Karacami, Karbeyaz, Karşı, Çağlalık, Yenişehir ve Sincan mahallelerine 00:30-04:30 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi Yeni Sanayi Sitesine 09:00-12:00 saatleri arasında, Serinyol ve Zülüflühan mahalleleri ile İnci Bulgur, Hatay Yem ve İnci Sitesi 09:00-12:00 saatleri arasında, Kisecik, Doğanköy, Günyazı, Gülderen, Oğlakören ve Dikmece mahalleleri ile Kisecik Askeri Radar 09:00-17:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.
(ELF-Y)

27.01.2017 09:30:51 TSI
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