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YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
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Huzur toplantıları sürüyor

27 Ocak 2017 Cuma, 09:30
Huzur toplantıları sürüyor
Huzur toplantıları sürüyor

(Fotoğraflı)

Abdullah Aslan
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da Huzur toplantısı gerçekleştirildi.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce halka sunulan güvenlik hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, verilen hizmet memnuniyetinin yükseltilmesi ve güvenli yaşama toplumun bütün kesimlerinin katılmasının sağlanması amacı ile Erzincan Fatih Mahallesi Fatih Camii Çay Ocağında vatandaşlar ile birlikte "huzur toplantısı" yapıldı.
Toplantıda polis-halk ilişkilerinin önemi, ev ve işyeri hırsızlıklarına karşı alınacak tedbirler, kamera ve alarm sisteminin caydırıcılığı, şüpheli şahıs ve şüpheli araçların ivedilikle emniyet birimlerine bildirilmesinin önemi, telefon ve internet dolandırıcılığı ile 155 Polis hattının etkin kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.
Düzenlenen toplantıda belirtilen sorunlar ve önerilerin ilgili kurumlar ve emniyet birimleri tarafından çözüme kavuşturulması kararlaştırıldı.
(AA-AA-Y)

27.01.2017 09:36:03 TSI
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