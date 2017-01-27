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Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası üyelerine indirim

27 Ocak 2017 Cuma, 09:46
Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası üyelerine indirim
Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası üyelerine indirim

(Fotoğraflı)

Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - Lüleburgaz Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası, yaptığı anlaşma ile üyelerine barkod sistemi yazılım programlarında yüzde 60 indirim uygulamasını hayata geçirdi.
Üyelerinin sosyal ve ticari ilişkiler kurmasına zemin hazırlayarak, daha kaliteli hizmet almalarına olanaklar sunan ve onlara her alanda destek olmak amacı ile faaliyetlerini sürdüren Lüleburgaz Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası, yeni bir anlaşmaya imza atarak üyelerine indirim imkanı sağladı.
Lüleburgaz Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanı Nihat Yaman, anlaşmanın oda üyelerine hayırlı olmasını diledi. Yapılan antlaşmayla üyelere indirim sağlandığını aktaran Yaman, "Üyelerimizin sosyal ve ticari ilişkiler kurmasına zemin hazırlayarak daha kaliteli hizmet almalarına olanaklar sunan ve onlara her alanda destek olmak amacı ile faaliyetlerini sürdüren Lüleburgaz Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası; 26 Ocak - 31 Mart 2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, Akınsoft'u temsilen Kırklareli Bölge Bayi Line Bilişim Teknoloji Marketi ve Hizmetleri Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi Yetkilisi Cemal Şirin ile WOLVOX Ticari Yazılımlarında, Lüleburgaz Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası üyelerine özel, liste fiyatları üzerinden yüzde 60 indirim uygulanacağı konusunda mutabakata varılmış olup, odamız üyelerine hayırlı olmasını dileriz" dedi.
(KA-MEF-Y)

27.01.2017 09:50:59 TSI
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