YEREL HABERLER / KIRŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Necati Şentürk İsmail Altunsaray ile bozlak okudu

Vali Necati Şentürk İsmail Altunsaray ile bozlak okudu



(Fotoğraflı - Görüntülü)



KIRŞEHİR (İHA) - İstanbul'da beşincisi düzenlenen EMİTT fuarında Vali Necati Şentürk, merhum bozlak ustası Neşet Ertaş'ın veliahttı görülen İsmail Altunsaray ile birlikte bozlak okudu.

Vali Necati Şentürk söz ve müziği merhum Neşet Ertaş'a ait olan 'Açma Zülüflerin Yar Yar' adlı parçayı İsmail Altunsaray ile seslendirdi.

EMITT Fuarında Kırşehir standı önünde sahne alan Kültür Müdürlüğü Abdallar gurubu ve Türk Halk Müziği Sanatçısı İsmail Altunsaray ile bir araya gelen Vali Necati Şentürk, 'Açma Zülüflerin Yar Yar' eserini seslendirdi.

21.'si düzenlenen EMITT fuarında Kırşehir'in tanıtımı için açılan stand ve görsel maketler ilgi odağı olurken Cumhuriyet Tarihinin ilk külliye projesi olan Ahi Külliyesi Alanı ilgi gördü.

Dünyanın en büyük 5. turizm fuarı olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı.

Ahiler Kalkınma Ajansının katkıları ile Belediye ve Valilik tarafından ortaklaşa açılan stantta Kırşehir'in tarihi güzellikleri yemek kültürü ve ahilik anlatılıyor.

(EÖ-SK)



27.01.2017 09:51:03 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER