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Tatilde buz pateni keyfi



(Fotoğraflı)



İZMİR (İHA) - Bornova Belediyesi, yarıyıl tatilinde ilkokul öğrencilerine Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu'nda buz pateni keyfi yaşattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler tatilin tadını buz üstünde kayarak çıkardı.

Yarıyıl tatiline giren öğrenciler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki Buz Sporlar Salonu'nda buz pateni yapmanın keyfini çıkardı. Bornova Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile karnelerini alan ilkokul öğrencilerinin keyifli ve eğlenceli bir gün geçirmesini sağladı. İlk kez piste çıkan öğrenciler eğitmenlerin desteğiyle buz üstünde kaymanın heyecanını yaşarken aileleri de tribünlerden izledikleri çocuklarını yalnız bırakmadı.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, öğrencilerin yarıyıl tatiline eğlenceli başlamaları için düzenledikleri etkinliğe katılımın yoğun olmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "İzmir Büyükşehir Belediyemizin Bornovamıza kazandırdığı Buz Sporları Salonu çocuklarımız ve gençlerimizin spor yapması için çok büyük bir olanak. Bütün Bornovalıların bu olanaktan daha çok yararlanması gerektiğini düşünüyorum. Öğrencilerimize de eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

(MY)



27.01.2017 09:54:25 TSI

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