2 bin 859 kişiye toplam 3 bin 900 ton kömür yardımı
Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - Lüleburgaz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Gürkan Güler, bu dönem 2 bin 859 kişiye toplam 3 bin 900 ton kömür yardımı yapıldığını, dağıtımının son bulduğunu söyledi.
Lüleburgaz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Güler, Kasım ayında başlanılan kömür dağıtımının Ocak ayında sona erdiğini kaydetti. Güler, "Lüleburgaz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine kömür yardımları sona erdi. Kasım ayından dağıtım sona erene kadar 2 bin 859 kişiye kömür yardımı yapıldı. 2 bin 859 kişiye toplam 3 bin 900 ton kömür yardımı gerçekleşti" ifadelerini kullandı
(KA-MEF-Y)
27.01.2017 09:56:00 TSI
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